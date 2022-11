I dok je, prije objave o razvodu s Markom Pecotićem, Irenu na Instagramu pratilo tek 5.000 ljudi, sada je na popularnoj društvenom mreži prati preko 11.000 ljudi.

Irena sa svojim pratiteljima redovito dijeli svoje privatne trenutke pa je tako nedavno objavila nekoliko fotografija s putovanja u London.

Irena se, naime, svojim pratiteljima sada pohvalila fotografijom kojom je otkrila da je odradila 350 treninga.

"Odvojite trenutak da proslavite ovu prekretnicu. Vaš trud i dosljednost su se isplatili", piše na istoj.

Irena se i prije mjesec dana pohvalila fotkom s treninga.

"Počela je liga. Kad trčiš bole te jedino noge, sve drugo liječiš. 1/5", poručila je Irena pozirajući u bijeloj majici. Podsjetimo, upravo su ona i Silvia Dvornik, nova odabranica srca njezina sada već skoro bivšeg supruga, bodrile na splitskoj rivi Marka Pecotića dok je trčao maraton.

"Run, Peco, run", pisalo je na transparentu.

Silvia i Peco večeras će na splitskim Prokurativama otvoriti adventski program. Tim povodom je Peco gostovao na Radio Dalmaciji, gdje je progovorio o privatnom životu.

"Najveća je laž da sam ja zvao novinare, novinari su zvali mene. Bilo je tu par nejasnoća, vidio sam da će se po novinama potezati nejasnoće. To je bilo presudno da odlučim i kažem – da, razvodim se. Da sam rekao – nemam komentara, i da su oni sad nagađali – tko je, što je, je li Sonja Dvornik, je li Silva Dvornik, to su milijarde tih priča nepotrebnih. To je moj život i žao mi je apsolutno svih koje sam tim putem povrijedio", poručio je.