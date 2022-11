Pjevač Marko Pecotić Peco na Radio Dalmaciji najavio je da će u petak sve prštati od energije na splitskim Prokurativama, gdje koncertom otvara adventski program, a iskreno je progovorio i o situacijama s kojima se morao nositi u posljednje vrijeme.

'Pisali su komentare bjesomučno, dan i noć'

Čast da sutra otvori Advent na Prokurativama pripala je Marku Pecotiću Peci i njegovom bendu.

"Kud ćeš bolje nego na splitskim Prokurativama, otvaranje najljepšeg Adventa ove godine. Presretni smo. Bit će to dva sata vrhunske svirke i prštat će sve od energije. Start je u 21, pa ćemo prašiti do 23 sata, Jessy band, Peco i Silvia. Dođite i vidimo se", poručio je glazbenik čiji privatni život puni naslovnice od dana kada je priznao da se razvodi.

"Najveća je laž da sam ja zvao novinare, novinari su zvali mene. Bilo je tu par nejasnoća, vidio sam da će se po novinama potezati nejasnoće. To je bilo presudno da odlučim i kažem - da, razvodim se. Da sam rekao - nemam komentara, i da su oni sad nagađali - tko je, što je, je li Sonja Dvornik, je li Silva Dvornik, to su milijarde tih priča nepotrebnih. To je moj život i žao mi je apsolutno svih koje sam tim putem povrijedio", rekao je Peco i zatim se osvrnuo na lavinu negativnih komentara koji su uslijedili.

"Da je ta moja osobna stvar tolike ljude izbacila iz takta… Pisali su komentare bjesomučno, dan i noć. Kad ti pogledaš tu situaciju, da tebi dan i noć u inbox na sve moguće mreže, ne samo meni nego i svima koji su bili uključeni u ovu situaciju, dolaze takve gnjusne poruke, a onda stave svoj status - vjerovati u ljubav, jednostavno mi to ne drži vodu", poručio im je Peco.

Zbog nove ljubavi je izgubio i neke prijatelje

Marko se dotaknuo i prijateljstava koja je izgubio najavom razvoda od uskoro bivše supruge Irene Pecotić.

"Pokazali su se pravi prijatelji, ljudi koji su mi pokazali svoje pravo lice i stali uz mene, a ovi kojima sam zapravo najviše dao i koji su trebali biti sada uz mene na životnoj prekretnici, prvi su mi napravili najveći problem, pokupili se, htjeli da se izbrišem, da ne budu više dio mog života, toga svega.

To je surova istina s kojom sam se trebao suočiti - ako to mora tako biti, onda ok, nemam ja problem s tim. Žao mi je što je tako ispalo, što sam tolike ljude povrijedio, tako su se oni našli povrijeđeni, ne bi da sam njih ostavio. To su jako bolne teme koje su sad zasjenile sve ovo drugo što sam ja godinama radio", nastavio je.

Nada se da će upravo njegova glazbena karijera s vremenom opet doći u prvi plan.

"Ja obožavam ovaj grad i uvijek ću biti tu, mnogi su bili 'došli na zub' zbog ovoga ili onoga, bili oni u pravu, bili u krivu, i to ti je jednostavno tako. Ti se moraš pomiriti s tim ako želiš biti dio ovoga grada.

Kada te 'uhvate na zub', sad tu stoj, stoj gdje si pogođen i vjeruj da će to proći, da će tvoj posao i to što ti jesi doći u prvi plan, a ne bavljenje nekim stvarima koje uopće nisu bile njihov posao, to nije bio njihov život, to je moj život. Cijela priča se zapravo svodi na dvije riječi – ljubav i istina. Znači, htio sam živjeti ljubav i nisam htio više lagati", zaključio je Marko Pecotić Peco.