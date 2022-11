Bivši saborski zastupnik i osnivač stranke "Živi zid", Ivan Pernar, nedavno je na svom TikToku objavio video u kojem je iznio detalje svog izlaska u jedan zagrebački noćni klub pa je svojim muškim pratiteljima udijelio niz neprimjerenih savjeta u kojima potiče loše ponašanje prema ženama.

'Ja sam joj prišao i rekao: Bok, što ima?'

Naime, Pernar u videu priča kako je u noćnom izlasku upoznao djevojku kojoj je ispunio rođendansku želju te joj se javio, misleći da je ona za njega zainteresirana.

Nakon što je ona njihove poruke javno obznanila putem Instagram priče, on je na TikToku javno poručio: "Budite ljigavi, budite odvratni i budite što gori prema ženama".

"Pozdrav, ekipo! Htio bih vam ispričati što je bilo neki dan u Teamu. Bio sam s jednom frendicom, smijali smo se, zeka peka, bila je super atmosfera i u jednom trenutku, krajičkom oka vidim, bila je tu jedna druga djevojka. Ona je neverbalno pokazala otvorenost i ono u stilu možeš prići. Ja sam joj prišao i rekao: Bok, što ima? I ono, zeka peka.

U međuvremenu plesali smo skupa, bila je baš dobra vibra. Pita ona mene za tu prijateljicu moju je li mi cura. Kažem joj da nije. Ha, ne ćeš to, po mom sudu, pitati ako nemaš neke namjere. Zašto bi je u suprotnom to brinulo? S druge strane, pa ne bi ja njoj prišao da sam smatrao to problemom, čak i da mi je cura", rekao je u uvodu svog videa.

'Kažem: Da, mala, sve može'

"Priča ide dalje. Izlazim ja iz Teama i kažem joj: Hvala ti za svaku sekundu, bilo je baš lijepo. Veli ona: Hvala tebi. Izađem ja van i odem ja dalje. Vraćam se nazad do Teama i tamo sam s nekom škvadrom zaglibio, zaružio. Dolazi ona opet.

Znači, izlazi iz Teama, ide doma i kaže mi: Pernare, možeš me slikati za rođendan? Kažem: Da, mala, sve može. Ja njoj čestitam rođendan i ona to snimi, objavi to na story.

Kažem, nikakav problem. I pošaljem joj poruku s pitanjem želi li me vidjeti opet. Ona je to objavila na van, kao haha, evo Pernar mene zove van, ali ona ne shvaća da je ona samo jedna ženska, a Ivan Pernar je samo jedan.

Mislim da time diže sebi rejting, ali zapravo, po mom sudu, ona time pokazuje svima drugima da razgovor koji je bio privatan će postati javan i da će pokušati pokazati svoju važnost preko druge osobe. Zašto bi vi ako ste važni i ako ste faca morali preko druge osobe pokazivati da ste to. Po mom sudu, bez razloga", nastavio je Pernar.

'To vam je moj savjet'

"Uglavnom, želim reći svim dečkima koji dejtate ženske i koji pričate s njima: Budite ljigavi, budite odvratni i budite što gori prema ženama! To vam je moj savjet. Što ćete biti bolji prema ženama, to će vas žene gore tretirati. To vam je moj osobni savjet.

Želim vam svima reći da vas volim i da ste cool. Super ste ekipa, a što se tiče žena kojima trebaju drugi da bi se pokazali… A eto, ako im trebaju drugi da bi bile face, onda to govori jesu li one face ili nisu. Živjeli!", zaključio je u bivši saborski zastupnik u svom izlaganju.

"Doktore", "Ma ti si kralj", "Legendo", pisali su mu obožavatelji, a jedan ga je pratitelj u komentarima priupitao: "Je l' nemaš ti ženu?", a Pernar mu je odgovorio: "Informiraj se", te mu je postavio poveznicu na članak u kojem piše da se on i njegova tadašnja supruga, Viktorija Maglić, više nisu zajedno.