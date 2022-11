U Domu HDLU - Meštrovićevu paviljonu u Zagrebu u srijedu je održana dodjela Elle Style Awards, a svečanosti je nazočila i modna agentica Tihana Harapin Zalepugin.

'Znam da moj Saša uživa u tome'

Poznata po elegantnom stilu i vrhunskim outfitima koji nikada ne razočaraju, Tihana je za Story.hr otkrila kakvo je zdravstveno stanje njezina supruga Saše Zalepugina te se osvrnula i na svoj modni stil.

"Moj znak je Djevica, a podznak Škorpion. Djevica je jednostavna. Volim detalje i crnu boju, prema tome to usklađujem", rekla je te dodala: "Ušla sam u ormar i izabrala. Ja ne volim odjeću s logotipima. Što sam starija, to sam jednostavnija. Nekad sam jako puno patila od detalja - prstenje, ogrlice, naušnice, a sad volim jednostavnost".

Tihana je još otkrila da se jako veseli modnim događajima, kojih je pregršt otkako je započela jesen: "To je moj život i naravno da se veselim. Iako momentalno sam u trenucima u kojima mi radost nije baš neka jača strana, ali znam da moj Saša uživa u tome da ja radim jer on zna da to volim. Da se lijepo odjenem, zna da uživam."

Harapin Zalepugin je, na upit kakvo je zdravstveno stanje njezinog supruga, kratko dodala: "Ne ide najbolje."

Podsjetimo, Saša Zalepugin imao je moždani udar u nedjelju, 16. listopada te se od tada nalazi u induciranoj komi. Tihana i njezin suprug Saša prvi put su se sreli 1975., a zaljubili 1988. godine. Svoju ljubav okrunili su brakom 1992. godine.