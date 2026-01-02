Tužba koja je šokirala svijet: Proslavljeni violinist tuži Willa Smitha zbog spolnog uznemiravanja

Američki glazbenik i profesionalni violinist Brian King Joseph podnio je tužbu protiv holivudske zvijezde Willa Smitha (57) i njegove produkcijske kuće Treyball Studios Management, tvrdeći da je bio izložen seksualnom uznemiravanju, nezakonitom otkazu i odmazdi tijekom zajedničke turneje.

Prema sudskim dokumentima predanima Višem sudu u Los Angelesu krajem prosinca, Joseph navodi kako ga je Smith pozvao da se pridruži svjetskoj turneji Based on a True Story krajem 2024. godine, nakon čega je, kako tvrdi, započeo proces ''manipulacije i pripreme za daljnje seksualno iskorištavanje''.

Ključni događaj, koji Joseph opisuje kao traumatičan, navodno se dogodio u ožujku 2025. tijekom turneje, kada je u svom hotelskom apartmanu u Las Vegasu primijetio znakove da je netko ulazio u sobu bez tragova provale. Među pronađenim predmetima bili su rukom pisana poruka s prijetećim sadržajem, osobne stvari nepoznate osobe te medicinska dokumentacija, što je kod glazbenika izazvalo ozbiljan strah za vlastitu sigurnost.

Nakon što je incident prijavio hotelskom osoblju, policiji i menadžmentu turneje, Joseph tvrdi da je doživio dodatnu viktimizaciju. Prema tužbi, član produkcijskog tima ga je osramotio te mu priopćio da je otpušten, a na njegovo mjesto ubrzo je angažiran drugi violinist.

Joseph navodi da je zbog svega pretrpio teške emocionalne posljedice, financijsku štetu i narušavanje ugleda, uključujući razvoj posttraumatskog stresnog poremećaja i drugih psihičkih poteškoća.

Brian King Joseph široj je javnosti poznat po nastupu u 13. sezoni poznatog talent showa, gdje je osvojio treće mjesto. Krajem 2024. na društvenim mrežama objavio je snimku s pozornice, potvrđujući da je riječ o prvoj večeri turneje s Willom Smithom.

Iz Smithova tabora zasad nema službenog komentara na nove optužbe. Njegovo ime se, međutim, nedavno već našlo u medijima nakon što je bivši suradnik podnio tužbu protiv Smithove supruge Jade Pinkett Smith, što su izvori bliski obitelji ranije odbacili kao neutemeljene tvrdnje.

