Za kolege Brucea Willisa (67) su već nekoliko godina postojali znakovi da se glumac bori s kognitivnim poremećajem mozga zbog kojeg ne može obraditi jezik.

Nekoliko sati nakon što je njegova obitelj objavila da će "napustiti karijeru koja mu je toliko značila" zbog dijagnoze afazije, ispostavilo se da su njegovi glumački dijelovi u nedavnim scenarijima izrezani. Nije bilo neuobičajeno da Bruce ne provede više od jednog dana na setu, a redatelji su davali sve od sebe da mu udovolje zbog njegovog teškog zdravstvenog stanja.

'Vidjeli smo neke promjene'

LA Times je izvijestio da je glumac dvaput promašio kada je pucao iz pištolja ispunjenog ćorcima na setu filma "Hard Kill" 2020. Stuart F Wilson, njegov 17-godišnji dvojnik, rekao je za The Sun: "Vidjeli smo neke promjene. Ponekad kad ste razgovarali s njim, on se jednostavno činio izgubljenim i mislili bismo da to ne znači ništa, ali biste se pitali što mu se događa."

Kolege u niskobudžetnom filmu "Bijeli slon" također su ispričale kako je Willis izgledao zbunjen, pitajući dvojnika i članove ekipe: "Znam zašto ste ovdje, ali zašto sam ja ovdje?" Drugi su također tvrdili da je Bruce morao nositi sićušni slušni aparat kako bi ga podsjetio na njegove riječi, koje su već tada bile pojednostavljene.

Jesse V. Johnson režirao je film "Bijeli slon", nakon što je prije nekoliko desetljeća prvi put radio s glumcem kao kaskader. Snimili su film u Georgiji prošlog travnja, Johnson je također primijetio da nešto ne štima s Willisom. "Bilo je jasno da on nije Bruce kojeg pamtim", rekao je za Vanity Fair. Redatelj je odbio zahtjev za snimanje više Willisovih filmova nakon "Bijelog slona".

"Svi smo mi obožavatelji Brucea Willisa, a dogovor se činio pogrešnim i u konačnici prilično tužan kraj nevjerojatne karijere, u kojoj se nitko od nas nije osjećao ugodno", priznao je redatelj.

'Shvatio sam da je puno veći problem'

Mike Burns, redatelj akcijskog trilera "Out Of Death" iz 2021., navodno je rekao scenaristu filma da Bruceove rečenice budu "kratke i slatke". Burns je nastavio režirati još jedan film s Bruceom, ali je nakon snimanja rekao da osjeća da više ne može raditi s njim.

"Nakon što smo završili, rekao sam da neću snimati druge filmove Brucea Willisa. Laknulo mi je što uzima slobodno vrijeme. I možda će proći neko vrijeme – ili možda nikad – prije nego što obožavatelji ponovno vide Brucea Willisa na velikom ekranu", rekao je Burns.

"Nakon prvog dana rada s Bruceom, mogao sam to vidjeti iz prve ruke, a i shvatio sam da je ovdje na kocki veći problem. Shvatio sam zašto su od mene tražili da skratim njegove dijaloge", rekao je Burns, napominjući da je na kraju dobio zadatak da snimi sve Willisove scena dijaloga (oko 25 stranica scenarija) u jednom danu.

Prije 20 godina je pretrpio snažan udarac u glavu

Teško stanje, za koje je njegova obitelj otkrila da je razlog njegovih poteškoća, može biti trajno ili privremeno. Njegova najstarija kći Rumer (33) napisala je u srijedu na Instagramu: "Naš voljeni Bruce ima zdravstvenih problema i nedavno mu je dijagnosticirana afazija, što utječe na njegove kognitivne sposobnosti."

Najčešće uzrokovana moždanim udarom ili ozljedom mozga, afazija pogađa oko 350.000 ljudi u Britaniji, uključujući glumicu "Igara prijestolja", Emiliju Clarke, koja ju je iskusila tjedan dana nakon operacije uklanjanja krvnog ugruška.

Nije bilo objašnjenja što je dovelo do Bruceovog iscrpljujućeg stanja. Prije 20 godina tvrdilo se da ga je mali, lažni projektil pogodio u čelo kada je scena pošla po zlu. Bruce je podnio tužbu navodeći da je incident prouzročio “ekstremnu mentalnu, fizičku i emocionalnu bol i patnju” kod njega. No, najčešći uzrok afazije je moždani udar i najvjerojatnije će utjecati na osobe starije od 65 godina.

'Prolazimo kroz ovo kao obitelj'

Samo zato što je muškarac koji je uspio i prsluke i ćelavost učiniti seksipilnim se prestao se baviti glumom, ne znači da obožavatelji neće moći pogledati nijedan novi film. Čini se da je tata petero djece pokušao snimiti što više filmova dok je to još bilo moguće, jer ima osam neobjavljenih projekata u planu. I postoji šansa da bi mogao nastaviti raditi kao što je radio Michael J Fox, otkako mu je dijagnosticirana Parkinsonova bolest 1991. godine.

Rumer je izjavila: "Prolazimo kroz ovo kao snažna obitelj." Nema sumnje da je Bruce prevladao brojne prepreke i prije nego što je nastavio glumiti u nizu klasičnih filmova, uključujući "Pulp Fiction", "The Sixth Sense", "The Fifth Element", "Armagedon" i "Twelve Monkeys".

'Mislio sam da sam hendikepiran'

Willis je rođen u Njemačkoj, a odrastao je u Penns Groveu, New Jersey. U školi su mu kolege iz razreda okrutno dali nadimak Buck Buck zbog mucanja. Hrabra odluka da se popne na pozornicu i glumi u srednjoj školi pomogla mu je da prebrodi mucanje. Jednom je otkrio: “Mislio sam da sam hendikepiran. Nisam mogao uopće razgovarati, ali onda sam u srednjoj školi radio u kazalištu i kada sam zapamtio riječi, nisam mucao, što je bilo čudesno.”

Kao i mnogi likovi koje je igrao, Bruce je priznao da je kao mladić imao pomalo agresivan stav, što ga je dovodilo u probleme na zabavama. S majkom Marlene koja je radila u banci, i tatom zavarivačem, nije imao estradne veze, pa mu je prvi posao bio u zaštitarskoj firmi. Prelazak u New York gdje je miješao pića u trendovskom Kamikaze Clubu doveo ga je do upoznavanja ljudi iz glumačke profesije.

Redatelj kastinga zamolio ga je da preuzme ulogu barmena u filmu i postupno je napredovao od malih scenskih uloga do televizijskih emisija, uključujući "Miami Vice". 1985. Bruce je postao poznato ime nakon što je dobio glavnu ulogu mudrog detektiva Davida Addisona u "Moonlightingu". Njegova neobična duhovitost i seksualna kemija s Cybill Shepherd donijeli su mu Zlatni globus i Emmy.