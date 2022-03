Nakon snimanja prve sezone "Igre prijestolja", Emilia Clarke doživjela je krvarenje u mozgu u teretani u Londonu. "Osjećala sam se kao da mi elastična traka stišće mozak", rekla je Clarke za The New Yorker. "Patila sam od stanja zvanog afazija, posljedica traume koju je moj mozak pretrpio. Zamolila sam medicinsko osoblje da me puste da umrem. Moj posao, cijeli moj san o tome kakav bi moj život bio, bio je usredotočen na jezik, na komunikaciju. Bez toga sam bila izgubljena", rekla je Clarke koja je više nema problema s afazijom, u njezinom slučaju je bila kratkoročna.