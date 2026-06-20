Skandal u Novom Sadu: Videosnimka na kojoj ljutiti roditelji napadaju Baku Prase postala viralna

Jedan od najpoznatijih regionalnih influncera Bogdan Ilić (29), poznatiji kao Baka Prase, dovezao je maturanticu iz Karlovačke gimnazije na njezinu maturalnu večer, no dolazak u Novi Sad ubrzo je prerastao u incident koji je privukao pažnju javnosti.

Na snimkama koje su se pojavile na društvenim mrežama vidi se kako situacija brzo eskalira u verbalni sukob između Ilića i skupine roditelja koji su otvoreno izražavali nezadovoljstvo njegovim prisustvom.

Nakon događaja, oglasio se i ispričao svoju stranu priče, tvrdeći da su mu nepoznate osobe blokirale automobil te ga dočekale uz negodovanje, trubljenje i zviždanje na ulici.

''Kad ih treba snimiti da nešto kažu pred kamerama, svi šute. Dečko me prozivao, pita me gdje je auto jer su me blokirali, pa sam morao parkirati izvan mjesta održavanja maturalne proslave. Ja bih se s njima prepirao do 12 navečer da nisam snimao, čekao bih i ne bih otišao. Rekli su da se pomaknemo kako bi roditelji mogli ući, a upravo su oni bili ti koji su blokirali put. Može li mi netko to objasniti?'', rekao je Bogdan Ilić na svojim društvenim mrežama pa nastavio:

''Žena se ponaša kao prometna policajka i govori mi što trebam raditi u prometu. Ovo je polusvijet koji ne zna komunicirati. Evo vam ljudi koji se predstavljaju kao intelektualci, a mene prozivaju. Ovako izgledaju ljudi koji govore da ja ne znam razgovarati, evo vam dokaza. Ona meni govori da se odmah maknem – tko je ona, kakav je njezin autoritet i kakvo pravo ima u slobodnoj zemlji, na javnoj površini, reći mi da se maknem? Akademski građani ne ponašaju se ovako i meni to nije normalno. Ovo je sramota. Došao sam dovesti maturanticu, pozitivan i nasmijan, a oni mi trube i zvižde. Kakve ja veze imam s vašom djecom? Objasnite mi tu logiku'', rekao je Bogdan za kraj.