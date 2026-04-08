Ovako izgleda kada se okupi glumačka elita: Stigla i kontroverzna zvijezda o kojoj bruji regija

Holivudsko-srpski film ''Gospodar Oluje'' premijerno je prikazan u utorak u MTS dvorani, uz velik interes publike i uzvanika iz javnog života. Riječ je o projektu iza kojeg stoji glumac i producent Neb Chupin, dok režiju i scenarij potpisuju Zoran Lisinac i Domagoj Mazuran.

Svečana premijera okupila je brojna poznata imena iz svijeta filma i javnog života. Među uzvanicima bili su Vladimir Lisinac, Miroslav Mogorović, redatelji Zoran Lisinac i Domagoj Mazuran, kao i glumačka imena Ivana Dudić, Brankica Sebastijanović, Radomir Nikolić, Lazar Ristovski i Anica Lazić, uz mnoge druge. Zanimljivo, pojavio se i najpoznatiji srpski influencer, kontroverzni Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase.

Kako je sve izgledalo - pogledajte u našoj galeriji.