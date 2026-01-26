Nakon optužbi sina: Victoria i David Beckham se oglasili na Instagramu, njihove riječi dirnule

Brooklyn Beckham (26), najstarije dijete Davida (50) i Victorije Beckham (51), nedavno je izazvao pravu buru u javnosti svojim priopćenjem u kojem je iznio brojne optužbe protiv svojih roditelja. Od tada su svi pogledi medija uprti u obitelj Beckham, a pojavljuju se i novi detalji o njihovim odnosima.

Prema pisanju britanskih medija, Victoria je potresena potezom svog sina, dok su se ona i David prisjetili nekih dragocjenih trenutaka sa svojim najstarijim djetetom.

Naime, fotograf Platon na društvenim je mrežama objavio dvije stare fotografije iz 2006. godine, u sklopu kojih je prepričao dirljivu uspomenu koja ga veže za obitelj Beckham. Riječ je o spontanom trenutku koji se dogodio tijekom jednog Davidovog snimanja kad su ga na setu istog posjetili Victoria i sinovi, a spomenuti fotograf opisao je njegovo druženje s Brooklynom i braćom iznimno emotivnim i dragocjenim. Njegova objava ubrzo je privukla pažnju i glavnih aktera.

"Lijepa sjećanja", napisao je David Beckham ispod fotografije, dok je Victoria dodala: "Vraća divne uspomene", pokazujući kako unatoč trenutačnim napetostima obitelj njeguje uspomene iz prošlosti.

Spajsice na okupu

Uslijedilo je i Victorijino prisjećanje na dane sa svojim bivšim bendom 'Spice Girls'. Povodom rođendana Emme Bunton, Victoria je na Instagramu podijelila fotografiju na kojoj pozira s Emmom, Melanie i Geri u jednom restoranu, a objava je oduševila obožavatelje legendarnih Spajsica.

David Beckham nije mogao odoljeti te je i on komentirao objavu: "Ovo me toliko usrećilo, ne mogu ni zamisliti kako se tek osjećaju obožavatelji Spajsica", pokazujući da i u poslovnom i privatnom životu obitelj njeguje lijepe trenutke.

I dok javnost pomno prati dinamiku između Brooklyna i njegovih roditelja, jasno je da David i Victoria i dalje nastoje održavati emotivnu povezanost kroz sjećanja i zajedničke trenutke, unatoč kontroverzi koje su se pojavile u medijima.

