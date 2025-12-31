O ovoj fotografiji bruji svijet: Victoria Beckham zgrozila fanove, neki misle da je bolesna
Poduzetnica Victoria Beckham (51) redovito je aktivna na društvenim mrežama, gdje s pratiteljima dijeli trenutke iz privatnog i poslovnog života. Kao modna dizajnerica i jedna od najprepoznatljivijih modnih ikona, pažnju često privlači upravo odjevnim kombinacijama koje nerijetko dolaze iz njezine kolekcije.
No, jedna fotografija izazvala je val komentara. Na spornoj fotografiji Victoria je pozirala u uskoj, dugoj haljini minimalističkog kroja. Iako nije otkrila povod ni mjesto na kojem je fotografija nastala, jasno je da se radi o komadu iz njezina modnog asortimana, kojim je još jednom naglasila eleganciju po kojoj je poznata.
Objava je u kratkom roku prikupila velik broj komentara. Dok su joj mnogi uputili komplimente, ističući kako joj haljina savršeno pristaje, dio pratitelja usmjerio je pažnju na njezin izgled. U komentarima su se pojavile primjedbe da je Victoria izrazito mršava, što je kod nekih izazvalo otvoreno negodovanje i zabrinutost.
Reakcije su, očekivano, bile podijeljene. Jedni su se zgražali nad njezinom vitkošću, dok su drugi upozoravali na neprikladnost takvih komentara, naglašavajući da se svaka javna objava često pretvara u poligon za rasprave o izgledu i tjelesnim idealima. ''Što se dogodilo ovoj ženi, izgleda bolesno'', samo su neki od komentara.
