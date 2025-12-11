Vesna Zmijanac podvrgnuta hitnoj operaciji: Pogoršalo joj se zdravstveno stanje

Poznata folk pjevačica Vesna Zmijanac (68) jučer je opet završila u bolnici nakon što joj se zdravstveno stanje posljednjih dana pogoršalo. Tada je puštena na kućno liječenje, no zbog novih tegoba liječnici su je vratili na daljnje preglede. Budući da joj se zdravstveno stanje nije unormalilo, boravak u bolnici joj je produžen, a danas je, kako saznaje Kurir, podvrgnuta operaciji.

Prema pisanju tog medija, podvrgnuta je revaskularizaciji arterije. To je medicinski postupak kojim se uspostavlja normalan protok krvi kroz suženu ili začepljenu arteriju, a cilj je dovesti više kisika i hranjivih tvari do tkiva koja su zbog suženja arterije bila ugrožena. Radi hitnosti stanja, ugrađena su joj tri stenta, kazao je izvor za Kurir.

Zabrinula obožavatelje

Nakon jučerašnje vijesti, obožavatelji su pohrlili na društvene mreže kako bi saznali što se događa i slali joj poruke podrške i želje za brzim oporavkom. Jučer se Vesna Zmijanac osobno oglasila i umirila pratitelje.

Ovo, nažalost, nije prvi put da se pjevačica suočava sa zdravstvenim problemima te da mora tražiti hitnu liječničku pomoć. Prije nekoliko mjeseci imala je slične tegobe, nakon čega se stanje privremeno stabiliziralo.