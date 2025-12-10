Fanovi u strahu: Vesna Zmijanac ponovno pod liječničkim nadzorom

Poznata folk pjevačica Vesna Zmijanac (68) ponovno je završila u bolnici nakon što joj se zdravstveno stanje posljednjih dana pogoršalo. Nakon što je prije nekoliko dana primljena u bolnicu, tada je puštena na kućno liječenje, no zbog novih tegoba liječnici su je vratili na daljnje preglede.

Kako pišu srpski mediji, Vesni je danas produžen boravak u bolnici jer se njeno stanje još uvijek prati, a liječnici provode dodatne pretrage kako bi utvrdili uzrok tegoba.

Nedugo nakon prvog prijema u bolnicu, pjevačica se oglasila na društvenim mrežama i umirila zabrinute obožavatelje.

Oglasila se iz bolnice

„Dragi moji, samo da vam javim da sam dobro. Moram malo odmoriti, zadala sam sebi tempo kao kad sam bila mlada. Sutrašnji nastup u Doboju pomičemo za drugi datum. Uskoro vam javljam sve detalje. Voli vas vaša Vesna“, napisala je na Instagramu.

Prema dostupnim informacijama, Vesna se najprije obratila privatnoj zdravstvenoj ustanovi, a zbog promjena na EKG nalazu pozvana je Hitna pomoć, koja ju je potom uputila u bolnicu.

Zabrinula obožavatelje

Ovo, nažalost, nije prvi put da se pjevačica suočava sa zdravstvenim problemima te da je primorana zatražiti hitnu liječničku pomoć. Prije nekoliko mjeseci imala je slične tegobe, nakon čega se stanje privremeno stabiliziralo. Njeni fanovi na društvenim mrežama šalju joj poruke podrške i želje za brzim oporavkom.

