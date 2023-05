Prelijepa Veronika Rajek objavila je nove fotke na Instagramu na kojoj pozira naslonjena na haubu Corvetta u gornjem dijelu kupaćeg kostima i vrućim traper hlačicama. Manekenka i velika obožavateljica sportaša Toma Bradyja se ne boji pokazati svoje zadivljujuće tijelo na društvenim mrežama koje njezini obožavatelji neprestano hvale u komentarima.

U drugoj objavi je još seksipilnija. Naime, podigla je haubu i s leđa pozirala kameri. Spustila je hlačice, pokazala guzu u tangicama i pritom je dobro zatreskala.

Njezina manekenska karijera i njezino obožavanje NFL legende Toma Bradyja nadaleko su poznati, a iako se navodi da je solo, plavokosa ljepotica govorila je o nekim karakteristikama koje traži kod muškarca.

"Tražim muškarca koji je iskren i zabavan. Niko me ne može impresionirati s automobilima jer me ne zanima da li vozi BMW ili Mercedes. Samo je bitno da ima četiri kotača. Ne zanima me ni skupocjena odjeća. Meni je najbitnije ponašanje. Smatram da više nema previše džentlmena, muškarci više ne otvaraju vrata ženama, ne pomažu ženama da sjednu u restoranima. Ti mali detalji čine razliku", rekla je Viktorija pa podrobnije opisala kako treba izgledati njen idealni muškarac:

"Vizualno, moj muškarac mora biti visok. Idealno bi bilo da je viši od 190 centimetara jer sam ja vrlo visoka i još kada obujem štikle... Nije da ne volim niske muškarce, ali oni se osjećaju nesigurno pored mene i ja ne volim činiti muškarca nesigurnim", zaključila je.