LJEPOTICA POSTAVILA UVJETE / Nakon raskida se povezivala s najvećim igračem u povijesti, a sada je opisala kakvog muškarca zapravo želi

Veronika Rajek, 26-godišnja ljepotica koju su 2016. godine proglasili najljepšom Slovakinjom, bila je u braku sa slovačkim sportašem Viktorom Rajekom, no oni odavno nisu skupa. Veronika se nakon raskida povezivala s više poznatih sportaša, od kojih je uvjerljivo najpoznatiji Tom Brady, najveći igrač američkog nogometa u povijesti, ali njihova veza nikad nije potvrđena. Sada je Viktorija ponovno privukla pažnju, ali izjavama u intervjuu u kojemu je opisala kakav treba biti njen savršeni muškarac. Tražim muškarca koji je iskren i zabavan. Niko me ne može impresionirati s automobilima jer me ne zanima da li vozi BMW ili Mercedes. Samo je bitno da ima četiri kotača. Ne zanima me ni skupocjena odjeća. Meni je najbitnije ponašanje. Smatram da više nema previše džentlmena, muškarci više ne otvaraju vrata ženama, ne pomažu ženama da sjednu u restoranima. Ti mali detalji čine razliku", rekla je Viktorija pa podrobnije opisala kako treba izgledati njen idealni muškarac: Vizualno, moj muškarac mora biti visok. Idealno bi bilo da je viši od 190 centimetara jer sam ja vrlo visoka i još kada obujem štikle... Nije da ne volim niske muškarce, ali oni se osjećaju nesigurno pored mene i ja ne volim činiti muškarca nesigurnim".