Venus Williams se udala: Raskošno slavlje s talijanskim glumcem trajalo je danima

Teniska legenda Venus Williams (45) i talijanski glumac Andrea Preti (37) izrekli su sudbonosno "da", i to ne jednom, već dva puta. Nakon intimne ceremonije u Italiji, par je organizirao višednevno slavlje na Floridi, okrunivši svoju ljubav na spektakularan način koji je privukao pažnju svjetskih medija.

Tjedan dana slavlja na Floridi

Sredinom prosinca, Palm Beach na Floridi, gdje je Venus odrasla sa sestrom Serenom, postao je poprište raskošnog vjenčanog slavlja koje je trajalo gotovo cijeli tjedan. Sve je započelo zabavom na luksuznoj jahti, dar njezine sestre Serene, gdje su se najbliži prijatelji i obitelj družili uz pjesmu i ples. Uslijedili su djevojačka zabava, romantične večere i sportski dan ispunjen odbojkom i tenisom. Tjedan iz snova završen je intimnom ceremonijom u gradskoj vijećnici u petak ujutro. "Ne mogu opisati koliko je bilo lijepo, smireno i uzbudljivo. Bio je to san", izjavila je Williams za Vogue.

Dvije ceremonije za vječnu ljubav

Iako je slavlje na Floridi bilo glavno, par je prvi put bračne zavjete izmijenio još 18. rujna u Italiji, na prekrasnom otoku Ischia. "Imali smo san vjenčati se u Italiji, ali nismo imali dovoljno vremena za papirologiju jer, kao strankinja, taj proces može potrajati i do osam mjeseci", objasnila je tenisačica. Zbog toga su se odlučili za drugo, službeno vjenčanje u Sjedinjenim Državama, dok je talijanska ceremonija za njih imala posebno emotivno značenje. Preti je upravo taj dan nazvao "najboljim danom svog života".

Tko je suprug teniske ikone?

Njezin odabranik, Andrea Preti, rođen je 1988. u Danskoj, no kao tinejdžer se s obitelji preselio u Italiju gdje je izgradio karijeru glumca, producenta i modela. Par se upoznao gotovo slučajno 2024. godine na Tjednu mode u Milanu, na događaju kojem, kako je Venus otkrila, nijedno od njih nije planiralo prisustvovati. Zaručili su se u siječnju 2025., a Venus je vijest potvrdila u srpnju nakon pobjede na terenu, istaknuvši kako ju je upravo zaručnik ohrabrio da nastavi igrati.

