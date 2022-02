Dora 2022. kuca na vrata. Sutra, od 20:10 u izravnom prijenosu na Prvom programu HTV-a moći ćete pratiti najveći glazbeno-scenski spektakl u Hrvatskoj. Kroz cijeli program vodit će vas Duško Ćurlić, Franka Batelić Ćorluka te mlada glumica varaždinskog HNK i dobitnica Zlatnog studija za novo kazališno lice 2019. godine, Elizabeta Brodić.

A izvođači će nastupiti sljedećim redom:

Mila Elegović – "Ljubav"

2. Mia Negovetić – "Forgive Me" ("Oprosti")

3. Marko Bošnjak – "Moli za nas"

4. Jessa – "My Next Mistake"

5. Zdenka Kovačiček – "Stay On The Bright Side"

6. Tina Vukov – "Hideout"

7. Roko Vušković – "Malo kasnije"

8. Bernarda – "Here For Love"

9. Eric Vidović – "I Found You"

10. ToMa – "In The Darkness"

11. Elis Lovrić – "No War"

12. Ella Orešković – "If You Walk Away"

13. Tia – "Voli me do neba"

14. Mia Dimšić – "Guilty Pleasure"

Sada kada znamo sve podatke o sutrašnjoj Dori, ostaje nam samo pripremiti kokice i navijati za svog favorita. No, u međuvremenu ćemo se prisjetiti svih pobjedničkih pjesama na dosadašnjim natjecanjima.

Eurosong se zahvaljujući Rivi u Hrvatskoj održao samo jednom

Za početak, napomenimo kako su hrvatski predstavnici 12 su puta predstavljali Jugoslaviju na Eurosongu, a zahvaljujući pobjedi grupe Riva 1989. godine, natjecanje je prvi i jedini put do sada održano u Hrvatskoj, 1990. godine.

Kao samostalna država, Hrvatska se na Eurosongu pojavljuje 1993. godine, s grupom Put i pjesmom "Don't ever cry". Osvojili su 15. mjesto.

Godine 1994. na Eurosong smo poslali Tonija Cetinskog, s pjesmom "Nek ti bude ljubav sva". U finalnom poretku, završio je na 16. mjestu.

Šesto mjesto na Eurosongu nam je 1995. osigurao Magazin i Lidija Horvat Dunjko s "Nostalgijom".

Maja Blagdan je sa "Svetom ljubavi" osvojila tada najbolji rezultat Hrvatskoj – 4. mjesto, 1996. godine.

Godine 1997. riječka grupa E.N.I. predstavljala je Hrvatsku na Eurosongu s pjesmom "Probudi me" i završila na 17. mjestu.

Izvrsno 5. mjesto na Eurosongu ostvarila je 1998. Danijela Martinović s pjesmom "Neka mi ne svane", za koju je stihove napisao upravo Petar Grašo.

Rezultat Maje Blagdan ponavlja Doris Dragović 1999. sa spektakularnom pjesmom "Marija Magdalena".

Nešto lošije, 9. mjesto osvaja Goran Karan, samo godinu dana nakon s pjesmom "Ostani".

Godine 2000. na Eurosong šaljemo Vannu, koja nam je s pjesmom "Strings of My Heart" priskrbila 10. mjesto.

Iduće godine, 11. mjesto za Hrvatsku osvaja Vesna Pisarović s pjesmom "Everything I Want".

Petnaesto mjesto osvaja Claudia Beni 2003. godine s pjesmom "Više nisam tvoja".

Godine 2004. Ivan Mikulić s engleskom verzijom pjesme "Daješ mi krila", odnosno "You Are The Only One", osvaja 12. mjesto.

S pjesmom "Vukovi umiru sami" Boris Novković za Hrvatsku osvaja 11. mjesto 2005. godine.

Severina i njezina štikla osvojile su za Hrvatsku 13. mjesto na Eurosongu 2006. godine.

Godine 2007. na Eurosong šaljemo Dadu Topića i Dragonfly koji s pjesmom "Vjerujem u ljubav" osvaja 30. mjesto.

Tek 21. mjesto osvojili su i Kraljevi ulice i 75 Cents s pjesmom "Romanca" u Beogradu, 2008. godine.

Godinu dana nakon, Igor Cukrov pokušava osvojiti Eurosong s pjesmom "Lijepa Tena", no jedino što osvaja jest 18. mjesto. Od tada, četiri godine zaredom, Hrvatska se ne uspijeva plasirati u finale.

Tek 33. mjesto osvojile su djevojke iz grupe Feminem s pjesmom "Lako je sve".

Još jedno mjesto iza, iduće godine osvaja Daria Kinzer s pjesmom "Celebrate", po mnogima jednom od najlošijih pjesama koje smo ikada poslali na Eurosong.

Nažalost, ništa bolje nije prošla ni hrvatska diva, Nina Badrić s pjesmom "Nebo" koja je 2012. osvojila 29. mjesto.

Klapa s mora pokušava osvjetlati obraz Hrvatskoj godinu dana nakon, no osvajaju tek 33. mjesto. Nakon uzastopnih neuspjeha, HRT donosi odluku da se Hrvatska neće natjecati na Eurosongu 2014. i 2015. godine.

Na Eurosong se vraćamo 2016. godine, kada Nina Kraljić nastupa s pjesmom "Lighthouse" te s njoj osvaja 23. mjesto.

Nešto bolje, 13. mjesto osvaja 2017. Jacques Houdek s pjesmom "My friend".

Godinu dana nakon, ponovno šaljemo vrhunsku pjevačicu, Franku Batelić, no ona s pjesmom "Crazy" osvaja tekk 38. mjesto.

Roko Blažević s pjesmom "The Dream" osvaja za Hrvatsku 33. mjesto 2019. godine.

Godinu dana nakon na Eurosongu nas je trebao predstavljati Damir Kedžo s pjesmom "Divlji vjetre", no natjecanje je otkazano.

Albina je prošle godine završila na 27. mjestu, kao najbolja među neplasiranima, a sutra ćemo vidjeti tko će se pridružiti povijesnoj ljestvici hrvatskih predstavnika na Eurosongu.