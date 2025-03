Veliki intervju Blanke Mateše: 'Zlatka bih jednako voljela da ima 40 ili 70 godina'

Sveučilišna profesorica Blanka Mateša (45) rijetko kada dijeli osobne trenutke s javnošću, no sada je odlučila napraviti iznimku i progovoriti o svom životu. U braku je s predsjednikom Hrvatskog olimpijskog odbora, Zlatkom Matešom (75), a njihov zajednički život često privuče pažnju medija. Blanka je poznata po besprijekornom izgledu, a njezina elegancija i posvećenost sebi ne prolaze nezamijećeno. Kao predavačica na Pravnom fakultetu u Splitu, izuzetno se posvećuje svom akademskom pozivu, a istovremeno je i vrsna kuharica. U razgovoru nam je otkrila detalje svog braka, što se sve može naći u njenom ormaru, ali i svoje stavove o estetskim korekcijama.

Profesorica ste na Pravnom fakultetu. S kojim izazovima se susrećete na poslu? Kako izgleda vaš radni dan?

Svoj posao i rad sa studentima jako volim. To nije samo posao, već i poziv. Užitak je raditi s mladim i pametnim ljudima željnim znanja. Izazov je držati korak s generacijama kojima je sve dostupno - od interneta do umjetne inteligencije. Moj radni dan ovisi o obvezama tog dana. Ako se bavim znanstvenim radom, onda sam s knjigama i uz laptop. Intenzivno se sada bavim novim područjem - pravnim aspektima umjetne inteligencije i pišem knjigu o tome. Ovaj semestar imam nastavu iz građanskog prava i puno sam na fakultetu u formalnom i neformalnom druženju sa studentima.

Foto: Privatna arhiva

Osim klasične nastave, dodatno ih vodim na Općinski sud u Splitu, tako da uživo vide i čuju to što uče. Predsjednik Općinskog suda g. Dražen Maravić rado omogući mojim studentima prisustvo na ročištima. Vodim ih i u zemljišnik kada obrađujemo dio gradiva o zemljišnim knjigama. Imam i Naprednu grupu za one koji žele i dodatne zadatke. Može ih se izvrsno motivirati. Volim i međunarodnu suradnju. Ove sam akademske godine bila gostujući profesor dva tjedna na Pravnom fakultetu u Palma de Mallorca.

Foto: Privatna arhiva

Svima nam ponekad zatreba predah od posla. Što radite kada odmarate? Kako punite baterije i opuštate se?

Rado idem na koncerte i u kazalište. Slušam glazbu i to vrlo rado gramofonske ploče. Igram tenis, volim jahanje, prirodu i životinje. Volim druženje s pametnim i duhovitim ljudima. Ako je odmor duži, onda otputujem.

Foto: Privatna arhiva

Volite li kuhati? Ako da, koji je vaš omiljeni specijalitet?

Volim kuhati, naročito kada ne moram. Kreativna sam i maštovita i to se dosta prožima s kuhanjem. Kada sam počela živjeti s prvim suprugom, nisam znala ni omlet napraviti. Ali kad imaš namirnice i volju, i mamu na telefonu, koja je izvrsna kuharica, sve se može. Omiljeni recept? Bio je jastog na manistru, ali sada je jastog s mlincima, jer Zlatko voli tu kombinaciju. I nešto na prvi pogled sasvim jednostavno - umak od domaćih rajčica. Mora biti izbalansirana kiselost i uravnotežen okus.

Foto: Privatna arhiva

Kao ljubiteljica mode, sigurno imate raznolike komade u svom ormaru. Koji vam je omiljeni?

Imam garderobne sobe u oba grada i svaki ozbiljniji komad ima neku svoju priču, ali omiljeni komad su mi jedne Bottega Venetta cipele jer su bile dar od supruga na prvom zajedničkom putovanju. Od nakita mi je omiljen komplet koji sam dobila od roditelja.

Koji je vaš najskuplji modni komad i koliko ste ga platili?

Modu ne cijenim po tome je li nešto skupo ili ne. Zapravo je idealno ako nije skupo, a izgleda vrhunski. Imam i skupih komada, ali i Zara i sličnih haljina. Znam kupiti broj veću haljinu jer su često prekratke. Tako dobijem pristojnu dužinu, a krojačica mi suzi gdje treba. Drago mi je kada sam na putu pokušati pronaći dobre lokalne dizajnere. Znajući za tu moju strast, suprug je u Mongoliji organizirao za mene privatnu modnu reviju njihove izvrsne modne dizajnerice. I u Singapuru sam otkrila dobre dizajnere.

Foto: Privatna arhiva

Bez čega ne izlazite iz kuće? Što se sve može naći u vašoj torbi?

Iz kuće ne izlazim bez zaštitnog faktora na licu. Koristim Heliocare faktor 50 prije nanošenja šminke. I uvijek imam malo make upa. Volim njegovan izgled. Što se torbe tiče - ovisi kolika je. Ako u nju stane malo, bit će novčanik, olovka za usta i papirnate maramice. Ako je torba "za cijeli dan", onda je to vrlo interesantan sadržaj. Znam ujutro imati predavanja, pa ići na ručak i onda na avion za Zagreb i direktno s aviona na neko događanje. Možete samo zamisliti što sve bude unutra. U Hermes torbicama sam znala nositi dječju bočicu s mlijekom kada su sinovi bili mali. Koliko god koštala, to je stvar, a stvari služe ljudima.

Kakav je vaš pogled na estetske zahvate? Smatrate li da su potrebni ili da zdravlje treba biti ispred svega?

Ako estetski zahvat ne narušava zdravlje, nemam ništa protiv. Ima ljudi koji vole svoju različitost, primjerice veći nos, ali ako nekoga čini sretnim smanjiti nos, zašto ne. Osobno, volim umjerenost u svemu. Što se moje struke tiče, bavila sam se odštetnom odgovornošću u estetskoj kirurgiji i pisala o tome.

U braku ste sa Zlatkom od prosinca 2023. Kako biste opisali vašu prvu godinu braka?

Lijepa, uzbudljiva, puna ljubavi.

Čime vas je Zlatko osvojio?

Osvojio me mudrošću, dobrotom i muževnošću. Bio je strpljiv. Nesporno je da je šarmantan, ali specifična sam i ne padam na zavodničke fore. On je prvenstveno dobar čovjek. Poznajemo se preko 20 godina. Zlatko me poznaje bolje nego ja samu sebe.

Foto: Privatna arhiva

Svaki brak se temelji na kompromisima. Oko kojih stvari se nikako ne slažete te kako rješavate razmirice i nesuglasice?

Nemamo nesuglasica. Vrlo samo slični i lako s dogovorimo oko svega. Oboje želimo onome drugome uljepšati i olakšati život. I poštujemo se.

Mnogi su negativno komentirali razliku u godinama između vas i supruga. Kako se nosite s tim komentarima, dotiču li vas?

Godine su samo broj, sve ovisi kakav je tko. Netko uvijek ostaje mlad, a netko se star rodi. Zlatko ima energije toliko da odleti u Kanadu na sastanak, odradi, vrati se sljedećim letom natrag i nastavi raditi. Neki ljudi s toliko godina rade u polju bolje nego netko s 30. Izlazimo, uživamo. I živimo za danas. Netko me pitao bojim li se kako će biti za 10 godina. Nimalo. Komentari? Čula sam jako lijepih komentara i to posebno od žena. A što se godina tiče, Zlatka bih jednako voljela da ima 40 ili 70, ako je takav kakav jest.

