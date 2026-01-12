Vedrana Rudan u potresnoj kolumni opisala svoje stanje: 'Izgledam poput kostura prekrivena kožom'

Književnica Vedrana Rudan (76) boluje od raka žučnih kanalića, a u svojim objavama na društvenim mrežama i na svome blogu Rudan.info progovarala je o bolesti, liječenju, ali i o medicinskom osoblju koje brine o njoj.

Objavila je novu kolumnu pod nazivom “Sestre”, u kojoj je opisala svoje iskustvo iz bolnice.

U svom britkom i ogoljenom stilu opisala je uznapredovalu bolest: "Kosti su mi osute metastazama, svaka je u meni vrištala na svoj način. Zazivala sam smrt kao što to inače radim već godinu i pol. Uzalud.", napisala je.

Potpuno iskreno, bez ikakvog uljepšavanja opisala je kako medicinske sestre skrbe o onkološkim pacijentima poput nje. Njezin tekst prenosimo u cijelosti:

