TEŠKA BOLEST /
Vedrana Rudan u potresnoj kolumni opisala svoje stanje: 'Izgledam poput kostura prekrivena kožom'
Potpuno iskreno, bez ikakvog uljepšavanja opisala je kako medicinske sestre skrbe o onkološkim pacijentima poput nje
12.1.2026.
13:25
Goran Kovacic/pixsell
Književnica Vedrana Rudan (76) boluje od raka žučnih kanalića, a u svojim objavama na društvenim mrežama i na svome blogu Rudan.info progovarala je o bolesti, liječenju, ali i o medicinskom osoblju koje brine o njoj.
Objavila je novu kolumnu pod nazivom “Sestre”, u kojoj je opisala svoje iskustvo iz bolnice.
