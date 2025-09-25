Vedrana Rudan ne može preboljeti veliki gubitak: 'Bio je iznad smeća koje mu se nametnulo'

Spisateljica i kolumnistica Vedrana Rudan (75) u svom je recentnom postu pod naslovom „Pilić i splitski liliputanci“ emotivno i oštro progovorila o životu i smrti tenisača Nikole Pilića, čovjeka kojeg je poznavala dvadeset i pet godina i kojeg je smatrala poput brata.

Rudan je opisala kako je gubitkom Pilića izgubila najboljeg i najplemenitijeg čovjeka kojeg je ikad upoznala – „svjetskog čovjeka“ čija je dobrota i spremnost na oprost bila jedinstvena. „Sjedeći s njim za stolom vidjela bih samo dobrog čovjeka, uvijek spremnog na praštanje. Kao da je to malo? U mom životu on je bio i ostao jedini. Vi nikad nećete upoznati biće toliko bez mržnje, bez zlobe i uvijek spremno na oprost“, napisala je Vedrana.

Iako je Pilić bio osoba iznimne dobrote, Rudan je ukazala na surovu zlobu i ljubomoru koje su ga pratile, posebice u splitskim teniskim krugovima. Opisala je „splitske teniske liliputance“, kako ih je nazvala, koji su s mržnjom i zavišću nastojali umanjiti Pilićevu veličinu. Prisjetila se kako su mu čak uskratili ulazak u „Halu slavnih“ zbog, kako su tvrdili, nedostatka bodova, unatoč njegovim impresivnim rezultatima. „Gledala sam Nikino lice. Nije se čak ni podrugljivo nasmiješio. Bio je iznad splitskog smeća koje se usudilo nekolicinu ljudi proglasiti većim od najvećeg“, istaknula je.

Također je spomenula i skandalozne poteze poput skidanja Pilićevih fotografija sa zidova splitskog Tenis kluba, te oštro osudila licemjerje i predrasude koje su ga pratile, primjerice komentare da je „oženio Srpkinju“ kao da to nešto znači. „Ti bolesnici nikad neće shvatiti da neki ljudi žene ljubav, ne naciju“, napisala je.

Unatoč svemu, istaknula je da je legendarni tenisač svoje posljednje dane proveo u Opatiji, njenom rodnom gradu, gdje će i počivati u miru. „Sigurna sam da su građani Opatije ponosni što će s nama ostati Nikola Pilić, veliki, svjetski čovjek“, poručila je.

Na kraju je rezignirano konstatirala: „U Splitu samo mrtav Pilić može biti veliki Pilić“, naglašavajući kako je njegova veličina, nažalost, u rodnom gradu prepoznata tek nakon smrti.

POGLEDAJTE VIDEO: Vedrana Rudan: 'Hrvati nekoga plaćaju da napravi reda u državi da ne budemo najsiromašniji, najdeblji, najpijaniji, najnadrogiraniji'