Vedrana Rudan emotivnom objavom raznježila fanove: 'Naše ljubavi dobile su svoj Dan'

Spisateljica i kolumnistica Vedrana Rudan (75) ovom prilikom je oduševila svoje pratitelje iskrenom i emotivnom objavom na svom Facebooku, povodom Dana crnih pasa – dana koji se obilježava kako bi se ukazalo na predrasude prema crnim psima, koji, po Vedraninim riječima, često duže čekaju u azilima ili nikada ne pronađu dom.

Rudan je objavila fotografiju svoje kujice Anči.

"Danas je Dan crnih pasa. Naše ljubavi dobile su svoj Dan da bismo svi mi koji ih volimo pomogli uništiti glupo vjerovanje kako crni psi donose nesreću. U azilima ostaju dovijeka, a Ameri ih ubijaju. Doduše, Ameri... Koga oni ne ubijaju? Ivančica je velika ljubav naše porodice, donosi nam samo sreću. Sretan ti tvoj Dan, Anči", napisala je.

Objava je u kratkom roku prikupila brojne lajkove, a mnogi su u komentarima dijelili fotografije svojih crnih ljubimaca, naglašavajući koliko su upravo oni donijeli radost u njihove domove. "Predivno napisano!", "Crni psi su čista ljubav", "Prekrasno".

