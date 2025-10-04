Vedrana Linardić pohvalila se 10 godina mlađim dečkom: Zaljubljeno poziraju zagrljeni na romantičnoj lokaciji

Nakon što nam je bivša hrvatska manekenka Vedrana Linardić (40) u lipnju otkrila da je Mateo Buljan Vedrić (30) njezina nova ljubav, sada je na svom Instagram profilu podijelila fotografiju s romantičnog putovanja s partnerom.

Vedrana je objavila fotografiju na kojoj zaljubljeno poziraju zagrljeni na romantičnoj lokaciji, kao i kratku snimku u kojoj je vidljivo da naručuju jelo.

Bivša manekenka sretnija nego ikad

Lijepa Riječanka je samo kratko napisala: "Nevjerojatno", a njezini vjerni pratitelji su joj poželjeli sreću.

"Kako smo zaljubljeni", "Predivni","Ajme, divota, zaslužila si", "Uživaj Vedrana", glasili su komentari.

Podsjetimo, Vedrana nam je u lipnju u kratkom razgovoru uz osmijeh potvrdila sretnu vijest.

"Sretna sam i zaljubljena. Koliko smo dugo zajedno? Dovoljno'', kratko je prokomentirala bivša manekenka.

Iako je nekoć bila zaštitno lice modnih pista i naslovnica, posljednjih godina Vedrana se povukla iz javnosti. Nikada nije bila sklona dijeljenju privatnog života s medijima pa ni sada ne otkriva previše – osim da je istinski sretna.

Njezin životni put nakon manekenske karijere krenuo je u potpuno drugom smjeru. Iako je prije više od desetljeća diplomirala na Učiteljskom fakultetu, svoju je profesionalnu budućnost pronašla u odgoju djece. Danas je njezina svakodnevica vezana uz posao u lokalnom vrtiću, gdje je djeca s veseljem zovu "teta Vedrana". S mnogo ljubavi, pažnje i strpljenja posvećena je najmlađima, daleko od reflektora i modnog glamura.

