SRETNIJA NEGO IKAD /

Vedrana Linardić pohvalila se 10 godina mlađim dečkom: Zaljubljeno poziraju zagrljeni na romantičnoj lokaciji

Vedrana Linardić pohvalila se 10 godina mlađim dečkom: Zaljubljeno poziraju zagrljeni na romantičnoj lokaciji
×
Foto: Grgur Zucko/pixsell

Jedna od najuspješnijih hrvatskih bivših manekenki, Vedrana Linardić, ne krije svog partnera, a pratiteljima je sada otkrila i jedan poseban trenutak

4.10.2025.
16:14
Hot.hr
Grgur Zucko/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nakon što nam je bivša hrvatska manekenka Vedrana Linardić (40) u lipnju otkrila da je Mateo Buljan Vedrić (30) njezina nova ljubav, sada je na svom Instagram profilu podijelila fotografiju s romantičnog putovanja s partnerom.

Vedrana je objavila fotografiju na kojoj zaljubljeno poziraju zagrljeni na romantičnoj lokaciji, kao i kratku snimku u kojoj je vidljivo da naručuju jelo.

Bivša manekenka sretnija nego ikad

Lijepa Riječanka je samo kratko napisala: "Nevjerojatno", a njezini vjerni pratitelji su joj poželjeli sreću.

"Kako smo zaljubljeni", "Predivni","Ajme, divota, zaslužila si", "Uživaj Vedrana", glasili su komentari.

Podsjetimo, Vedrana nam je u lipnju u kratkom razgovoru uz osmijeh potvrdila sretnu vijest. 

"Sretna sam i zaljubljena. Koliko smo dugo zajedno? Dovoljno'', kratko je prokomentirala bivša manekenka. 

Iako je nekoć bila zaštitno lice modnih pista i naslovnica, posljednjih godina Vedrana se povukla iz javnosti. Nikada nije bila sklona dijeljenju privatnog života s medijima pa ni sada ne otkriva previše – osim da je istinski sretna.

Njezin životni put nakon manekenske karijere krenuo je u potpuno drugom smjeru. Iako je prije više od desetljeća diplomirala na Učiteljskom fakultetu, svoju je profesionalnu budućnost pronašla u odgoju djece. Danas je njezina svakodnevica vezana uz posao u lokalnom vrtiću, gdje je djeca s veseljem zovu "teta Vedrana". S mnogo ljubavi, pažnje i strpljenja posvećena je najmlađima, daleko od reflektora i modnog glamura.

POGLEDAJTE VIDEO: Karijera bez premca: Andrija Jarak prvi u povijesti dobio nagradu koja nosi ime legendarnom reporteru

 

Vedrana LinardićManekenka
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SRETNIJA NEGO IKAD /
Vedrana Linardić pohvalila se 10 godina mlađim dečkom: Zaljubljeno poziraju zagrljeni na romantičnoj lokaciji