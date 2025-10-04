Za nju nema zime: Žanamari pokazala kako izgleda u kupaćem kostimu, reakcije pljušte

Pjevačica i influencerica Žanamari Perčić (44) ponovno je oduševila svoje pratitelje na Instagramu serijom fotografija koje oduzimaju dah. Pjevačica je pozirala na brodu, uživajući u sunčanom danu na moru, a njezina zavidna linija došla je do punog izražaja.

Na fotografijama Žanamari pozira u atraktivnom tirkiznom bikiniju koji ističe njezinu besprijekornu figuru. Sunčajući se na palubi luksuznog broda, pjevačica je pokazala zašto slovi za jednu od najzgodnijih Hrvatica. Uz objavu je napisala kratku, ali zagonetnu poruku: "Hvala ti, Ra".

Ova objava dolazi nedugo nakon što je pjevačica proslavila svoj 44. rođendan, a čini se da je upravo vožnja brodom bila dio njezinog slavlja. Žanamari, koja je rodom iz Makarske, često ističe kako najviše uživa u svom rodnom kraju, Tučepima, gdje provodi vrijeme kad god joj to obveze dopuste.

Njezini pratitelji nisu skrivali oduševljenje te su je obasuli komplimentima i pozitivnim komentarima. "Goriš" i "Predivna sirena", samo su neki od komentara ispod objave.

