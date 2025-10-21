'IT' PAR 2010-ih /

Javnost ih je obožavala, a onda su sve šokirali: Ovu je ljepoticu Ćorluka ljubio prije Franke

Javnost ih je obožavala, a onda su sve šokirali: Ovu je ljepoticu Ćorluka ljubio prije Franke
Foto: Borna Filic/pixsell

Jedna od najpoznatijih bivših veza Vedrana Ćorluke zasigurno je ona s manekenkom Vedranom Linardić

21.10.2025.
8:54
Hot.hr
Borna Filic/pixsell
Iako zadnjih 13 godina ljubi našu poznatu pjevačicu Franku Batelić (33), bivši nogometni reprezentativac Vedran Ćorluka (39) svojedobno je punio medijske stupce svojim ljubavnim životom, a jedna od ljepotica s kojom je bio u vezi prije Franke bila je i Vedrana Linardić (40). 

Ćorluka i Vedrana bili su jedan od najpraćenijih parova domaće javne scene početkom 2010-ih, a iako njihova veza nije dugo potrajala, izazvala je velik interes javnosti i medija, koji su budno pratili svaki njihov korak.

Romansa je započela u jesen 2011. godine, kada su se nogometaš i manekenka prvi put pojavili zajedno na nekoliko javnih događanja. U to vrijeme Ćorluka je bio jedan od najistaknutijih hrvatskih nogometaša, dok je Vedrana Linardić slovila za jednu od najljepših domaćih manekenki. Njihov odnos brzo je postao tema brojnih tabloida, a mnogi su ih smatrali novim "zlatnim parom" hrvatske scene.

 

 

Upravo u tome periodu nastale su i njihove zajedničke fotografije s modna manifestacija HTC Cro A Porter kada su iz fotografi snimili u listopadu 2011. godine kako u ležernim outfitima šeću poznatim trgovačkim centrom. 

Međutim, već nakon nekoliko mjeseci zajedničkog života uslijedio je iznenadan prekid. Kako su tada pisali mediji, do raskida je došlo početkom prosinca 2011., a Ćorluka je na društvenim mrežama objavio da je "opet slobodan i sam".

Foto: Borna Filic/pixsell

Vedrana Linardić danas ljubi deset godina mlađeg Matea Buljana Vedrića

Nakon prekida, Linardić se povukla iz medijskog fokusa i posvetila privatnom životu, dok je Ćorluka uskoro započeo vezu s pjevačicom Frankom Batelić, s kojom se kasnije i oženio te dobio dvoje djece. 

Linardić se danas rijetko pojavljuje u javnosti, no, kako smo ekskluzivno doznali u lipnju ove godine, lijepa Riječanka već neko vrijeme uživa u vezi s Mateom Buljanom Vedrićem (30), a ljubav im, sudeći prema Vedraninim riječima, itekako cvjeta.

"Sretna sam i zaljubljena. Koliko smo dugo zajedno? Dovoljno", kratko je za Net.hr tada prokomentirala bivša manekenka. 

 

