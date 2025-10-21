Javnost ih je obožavala, a onda su sve šokirali: Ovu je ljepoticu Ćorluka ljubio prije Franke

Iako zadnjih 13 godina ljubi našu poznatu pjevačicu Franku Batelić (33), bivši nogometni reprezentativac Vedran Ćorluka (39) svojedobno je punio medijske stupce svojim ljubavnim životom, a jedna od ljepotica s kojom je bio u vezi prije Franke bila je i Vedrana Linardić (40).

Ćorluka i Vedrana bili su jedan od najpraćenijih parova domaće javne scene početkom 2010-ih, a iako njihova veza nije dugo potrajala, izazvala je velik interes javnosti i medija, koji su budno pratili svaki njihov korak.

Romansa je započela u jesen 2011. godine, kada su se nogometaš i manekenka prvi put pojavili zajedno na nekoliko javnih događanja. U to vrijeme Ćorluka je bio jedan od najistaknutijih hrvatskih nogometaša, dok je Vedrana Linardić slovila za jednu od najljepših domaćih manekenki. Njihov odnos brzo je postao tema brojnih tabloida, a mnogi su ih smatrali novim "zlatnim parom" hrvatske scene.

Upravo u tome periodu nastale su i njihove zajedničke fotografije s modna manifestacija HTC Cro A Porter kada su iz fotografi snimili u listopadu 2011. godine kako u ležernim outfitima šeću poznatim trgovačkim centrom.

Međutim, već nakon nekoliko mjeseci zajedničkog života uslijedio je iznenadan prekid. Kako su tada pisali mediji, do raskida je došlo početkom prosinca 2011., a Ćorluka je na društvenim mrežama objavio da je "opet slobodan i sam".

Foto: Borna Filic/pixsell

Vedrana Linardić danas ljubi deset godina mlađeg Matea Buljana Vedrića

Nakon prekida, Linardić se povukla iz medijskog fokusa i posvetila privatnom životu, dok je Ćorluka uskoro započeo vezu s pjevačicom Frankom Batelić, s kojom se kasnije i oženio te dobio dvoje djece.

Linardić se danas rijetko pojavljuje u javnosti, no, kako smo ekskluzivno doznali u lipnju ove godine, lijepa Riječanka već neko vrijeme uživa u vezi s Mateom Buljanom Vedrićem (30), a ljubav im, sudeći prema Vedraninim riječima, itekako cvjeta.

"Sretna sam i zaljubljena. Koliko smo dugo zajedno? Dovoljno", kratko je za Net.hr tada prokomentirala bivša manekenka.

