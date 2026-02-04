FREEMAIL
'LADY IN RED' /

Vatrena Lille snimila kratki video i izazvala lavinu komplimenata

Vatrena Lille snimila kratki video i izazvala lavinu komplimenata
Foto: Neva Zganec/pixsell

Kratki video iz ogledala postao je pravi hit na društvenim mrežama

4.2.2026.
22:39
Hot.hr
Neva Zganec/pixsell
Lidija Bačić Lille (40), hrvatska pjevačica i jedna od najpopularnijih zvijezda domaće estrade, ponovno je privukla veliku pažnju na društvenim mrežama. Ovoga puta oduševila je kratkim videom u kojem se pojavila u uskoj, vatreno crvenoj mini haljini i potvrdila zašto je mnogi smatraju jednom od najatraktivnijih javnih osoba u Hrvatskoj.

Video iz ogledala izazvao lavinu reakcija

Lille je objavila kratki video snimljen iz profila dok se gledala u ogledalo, a njezin stajling odmah je došao u prvi plan. Pripijena crvena haljina s upečatljivim izrezima naglasila je njezinu figuru, dok su zlatne sandale i decentna, ali besprijekorna šminka zaokružile cijeli dojam.

U trenutku kada je primijetila da je snimaju, pjevačica se okrenula prema kameri, kratko nasmiješila i udaljila. U samo nekoliko sati objava je prikupila tisuće lajkova, a komentari su bili prepuni emotikona vatre i srca. U opisu videa Lille je kratko napisala: „Lady in Red“.

Pratitelji nisu skrivali oduševljenje pa su se u komentarima nizali komplimenti poput: „Prelijepa“, „Kakva žena“, „Zgodna ljepotica“, ali i slikovite usporedbe koje su dodatno naglasile koliko ih je oduševila njezina pojava.

Nastupi i objave bez stajanja

Nedugo prije ove objave, Lille je podijelila još jedan video u kojem pjeva pred publikom, odjevena u kratku šljokičastu haljinu. Time je još jednom pokazala da svojim izgledom i energijom jednako osvaja i pozornicu i društvene mreže.

