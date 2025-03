Za takav doživljaj, za cijenu se ne pita: Vanna Bojović o dva tjedna Antartike

​Dva tjedna boraviti na rubu svijeta, okruženi snijegom, tišinom, nezamislivom ljepotom prirode dok vam hladni antarktički vjetar miluje lice... Upravo to je doživjela Vanna Bojović, strastvena zagrebačka putnica i influencerica, koja je nakon posjeta 158 zemalja zakoračila na svoj sedmi kontinent – Antarktiku. Njezina avantura na tom surovom, ali očaravajućem kontinentu bila je ispunjena trenucima koje će, nema sumnje, pamtiti vječno: od strogo kontroliranih priprema za iskrcavanje do dogodovština koje je doživjela na ledenom tlu. Vanna nam je detaljno ispričala kako su izgledala dva tjedna koja je provela na luksuznom brodu na Antartkici, odala nam je da je došla kući s nekoliko kilograma viška te ispričala što ju je ganulo do suza.

Kakav je bio Vaš prvi osjećaj kada ste stupili na Antarktiku? Je li bilo kao što ste zamišljali?

Kad sam prvi put zakoračila na svoj sedmi, posljednji kontinent, osjećaj je bio nevjerojatan – kao da sam stigla na kraj svijeta. Znala sam da dolazim na divlji i netaknuti teritorij, ali tek kad sam osjetila oštar, ledeni zrak i vidjela beskrajnu bjelinu oko sebe, shvatila sam pravu snagu Antarktike. Bilo je hladnije nego ostalih dana mog boravka tamo, a prava zimska atmosfera – sa snijegom koji je padao i vjetrom koji je šibao – dodatno je pojačala dojam da sam zakoračila u potpuno drugi svijet.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Što ste sve vidjeli?

Svaki dan na Antarktici bio je avantura za sebe, a putovanje je trajalo dva tjedna. Naš brod je uglavnom pristajao dvaput dnevno – jednom ujutro, jednom poslijepodne – i svaki put smo se iskrcavali gumenim čamcima Zodiac. Na kopnu smo provodili otprilike nekoliko sati, ovisno o vremenskim uvjetima i lokaciji. Vidjeli smo fascinantne krajolike – ogromne ledenjake, snježne planine i beskrajnu bjelinu koja oduzima dah. Na nekim lokacijama nailazili smo na kolonije pingvina koji su se nesmetano kretali oko nas, dok su nas iz vode znatiželjno promatrali tuljani. Jedan od najuzbudljivijih trenutaka bio je susret s kitovima – u jednom trenutku prošli su ispod našeg čamca, toliko blizu da smo ih mogli gotovo dodirnuti. Osim toga, istraživali smo i povijesne lokacije, poput starih istraživačkih baza koje su danas zaštićene kao povijesne znamenitosti. Svaki dan bio je kombinacija istraživanja, nevjerojatnih prizora i osjećaja da smo privilegirani što možemo svjedočiti tom netaknutom svijetu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Koliko uopće stoji putovanje na Antarktiku i što je sve uključeno u tu cijenu? Jesu li potrebne nekakve posebne dozvole ili jednostavno možeš kupiti kartu i krenuti?

Za luksuzniji brod, poput onog na kojem sam bila, cijene se kreću od otprilike 15.000 dolara na akcijama pa naviše, ovisno o kategoriji kabine. Moja ekspedicija bila je s jednom od vodećih kompanija za polarne ekspedicije, Quark Expeditions koja je poznata po vrhunskoj usluzi i stručnim vodičima. S obzirom na svoj posao travel bloggera i prisutnost na društvenim mrežama, imala sam suradnju za ovo putovanje, što mi je omogućilo da doživim Antarktiku i podijelim tu jedinstvenu avanturu sa svojom publikom. To je jedno od najskupljih i najposebnijih putovanja koje netko može doživjeti, ali za ljubitelje ekstremnih destinacija – definitivno vrijedi. Cijena uključuje apsolutno sve – od smještaja i svih obroka, do neograničenog pića, interneta i svih izleta, odnosno iskrcavanja na Antarktiku. Brod na kojem sam bila bio je luksuzan, s vrhunskom uslugom i svim sadržajem koji je potreban za ugodan boravak na moru, a i više od toga poput saune, grijanog bazena i jacuzzija na palubi. Internet je također bio dostupan i izuzetno brz, što je omogućilo da budem u kontaktu sa svojim pratiteljima, a sve je bilo uključeno u cijenu, što je veliko olakšanje jer se ne moraš brinuti o dodatnim troškovima tijekom putovanja.

Kakve su bile pripreme? Je li potrebno proći kakvu posebnu obuku za preživljavanje ili nešto slično? Posebna odjeća da izdrži ekstremne uvjete?

Pripreme za putovanje na Antarktiku nisu toliko komplicirane kako mnogi misle. Glavne stvari koje su mi bile potrebne – specijalna jakna i čizme – osigurala je sama kompanija koja je organizirala ekspediciju. Svaki putnik dobije opremu, a prije putovanja su nam dali detaljan popis osnovne opreme koju treba ponijeti. Za osnovnu garderobu, poput termalne donje odjeće, flis majica i ski hlača, opremio me Intersport, a odabrala sam brend Adidas Terrex koji je poznat po svojoj kvaliteti i izdržljivosti. Osim toga, prije ukrcavanja imali smo i briefing za prelazak Drakeovog prolaza – tog turbulentnog dijela mora između Južne Amerike i Antarktika, koji je poznat po svojim jakim valovima i promjenjivim uvjetima. Ovaj briefing uključivao je savjete o sigurnosti i tome kako se pripremiti za uvjete na brodu. Zbog toga, iako je putovanje na Antarktiku izazovno, sve što je potrebno jest bukirati turu brodom i doći do Ushuaie, koja se često naziva krajem svijeta. S obzirom na to da sve ostalo osigurava organizator, pripreme su puno lakše nego što većina ljudi misli.

Kako se sprečava kontaminacija okoliša odjećom i predmetima koje donosite sa sobom?

S obzirom na strog ekološki režim na Antarktici, morali smo se pripremiti na posebne procedure. Sve naše stvari koje nisu bile potpuno nove morale su proći kroz usisavanje i detaljan pregled prije nego su dospjele na kopno Antarktike. Na Antarktici je zabranjeno da išta ostane za nama – svaki komadić opreme mora se pažljivo obraditi kako bi se spriječio kontaminiranje tog netaknutog ekosustava. Također, na brodu su nam dali posebne čizme koje smo nosili tijekom iskrcavanja na kopno. Ove čizme osigurava sama kompanija i prije svakog ulaska ili izlaska iz broda moraju se dezinficirati. Zbog ove strogih pravila, sve što je ušlo u Antarktiku bilo je pažljivo kontrolirano kako bi se očuvala priroda i spriječilo unošenje stranih tvari na taj jedinstveni kontinent.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kakve sve vrste turizma tamo postoje? I što je sa smještajem?

Na Antarktici postoje različite vrste turizma, a najpopularniji je ekološki i istraživački turizam, koji omogućuje posjetiteljima da iskuse divlju prirodu tog kontinenta, ali uz stroge ekološke smjernice. Ekspedicije brodom, poput onih na kojima sam bila, omogućuju putnicima da istraže ledenjake, kolonije pingvina, tuljane i druge jedinstvene vrste. Tu su i specijalizirane ture, poput kajakarenja, planinarenja ili čak kampiranja na ledu, koje omogućuju dublje povezivanje s okolišem. Za one avanturiste koji traže ekstremniji doživljaj, postoje ekspedicije koje uključuju boravak u šatorima pod antarktičkim nebom. Ove ture često uključuju planinarenje, skijaške ture i noćenje u šatorima, pružajući neponovljiv doživljaj. Ovaj tip turizma, zbog svojih izazovnih uvjeta, zahtijeva dodatnu pripremu i posebne dozvole.



Što se tiče smještaja osim ekspedicija gdje se spava u šatorima, sve ostale ekspedicijske ture uključuju boravak na brodovima, koji su opremljeni kao mobilni hoteli. Na brodu su svi sadržaji kao što su restorani, barovi, teretane, wellness centar, a kabine variraju od standardnih do luksuznih opcija. Smještaj na kopnu, osim u šatorima, nije moguć jer na Antarktici nema stalnih naselja ili hotela. Svaka ekspedicija ima stroge smjernice i ograničenja u pogledu vremena boravka na kontinentu, pa je sve planirano tako da se minimizira ljudski utjecaj na prirodu.

Šta ste jeli na Antarktiku? Jesu li to instant obroci ili postoji pravi kuhani obrok?

Na Antarktici nisam jela instant-obroke ni vojničke konzerve, već pravi kuhani obrok. Na brodu smo uživali u raznovrsnim jelima koja su pripremali u restoranima. Doručak i ručak su bili buffet s bogatim izborom, a večere su se servirale u dva restorana – jedan je bio fine dining, a drugi je bio buffet-restoran. Izbor hrane bio je toliki da sam se vratila s tri kile viška, a inače mi se to nikad na putovanjima ne dogodi. Nakon svakog povratka na brod, uživali smo u snackovima i toplom čaju, što je savršeno odgovaralo nakon cijelog dana provedenog na Antarktici, a svaka večera bila je prava mala svečanost bez obzira na ekstremne uvjete okolo našeg broda.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Što Vas je na Antarktici najviše iznenadilo, nešto o čemu nikad prije putovanja niste razmišljali?

Najviše me na Antarktici iznenadila tišina i mir koji vladaju kontinentom. Nikada nisam shvatila koliko duboka tišina može biti do trenutka kad sam se našla na tom nekom mjestu. Nema zvukova gradova, automobila ili ljudi – samo tišina, povremeno prekinuta škripom leda ili zvukom kitova koji zaranjaju ispod broda. To je bilo nešto što nisam mogla ni zamisliti prije putovanja, a zapravo je bilo najimpresivniji dio cijelog iskustva. Osim toga, uživanje u snazi prirode, s pogledom na ogromne ledenjake i divlje životinje u njihovom prirodnom okruženju, bilo je nešto što mi je ostalo urezano u sjećanje.

Postoji li neka antarktička tradicija – nešto što svi koji dođu moraju napraviti kada dođu?

Na Antarktici postoji nekoliko tradicija koje su postale omiljene među posjetiteljima. Jedna od njih je slikanje sa zastavom sedmog kontinenta, gdje svi putnici žele imati uspomenu sa zastavom, simbolički označavajući da su kročili na najizoliraniji kontinent na svijetu. Također, polar plunge je najatraktivnija aktivnost – većina se odvaži skočiti u ledeni ocean, što je iskustvo koje nitko ne zaboravi. Bez obzira na hladnoću, taj trenutni osjećaj euforije je nešto što morate doživjeti. I, naravno, tradicija koja nikada ne izostaje je alkoholno piće s ledom koji je uzet direktno s Antarktike. Zamislite – uživate u svom piću u baru na brodu, a kocke leda koje konobar stavlja u vaše piće potekle su iz velikih komada leda uzetih taj dan s Antarktike. Te male, ali posebne tradicije čine boravak na Antarktici nezaboravnim i daju joj poseban šarm koji ne možete osjetiti nigdje drugdje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Biste li se ponovno vratili – i što biste, možda, napravili drukčije?

Ovo putovanje je definitivno once in a lifetime experience i mislim da tako i treba ostati. Nakon što sam posjetila 158 država svijeta, mogu reći da je Antarktika možda jedno od najboljih putovanja u mom životu. To je mjesto koje je potpuno drugačije od svega što sam ikada doživjela, s jedinstvenom atmosferom i iskustvima koja su jednostavno nezamjenjiva. Tijekom tog putovanja, osjetila sam veliku zahvalnost i pustila suzu jer sam shvatila koliko sam sretna što radim najljepši posao na svijetu. Iako bi mnogi pomislili da bih se možda željela vratiti, zapravo trenutačno još nemam želju za tim. Ovaj trenutak želim sačuvati onakav kakav je bio, u njegovom originalnom, nezaboravnom obliku. Da se ponovo vratim, možda bih istražila dublje dijelove Antarktike, sudjelovala u ekstremnijim ekspedicijama, ali za sada želim da uspomena na moju Antarktiku ostane upravo ovakva.