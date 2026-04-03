Mamićeva bivša supruga ne krije sreću s poduzetnikom: 'Zahvalna za svaku minutu kraj tebe'

Stomatologinja i poduzetnica Vanja Horvat (50) podijelila je na svom Instagram profilu trenutak čiste sreće, samo nekoliko dana uoči uskršnjih blagdana. Objavom romantične fotografije na kojoj pozira u zagrljaju svog dugogodišnjeg partnera Mladena Vebera, Vanja je poslala poruku o ljubavi i zahvalnosti koja je dirnula njezine brojne pratitelje.

Na fotografiji, snimljenoj u opuštenoj atmosferi prirode, par izgleda sretno i zaljubljeno. Mladen grli Vanju s leđa dok oboje gledaju u kameru s osmijehom. o, ono što je posebno odjeknulo jest kratka poruka koju je Vanja uputila svom partneru. "Moje sve! Zahvalna sam za svaku minutu provedenu kraj tebe ljubavi moja", napisala je Vanja.

Uspješna poduzetnica koja slavi ljubav

Vanja Horvat dobro je poznato lice u hrvatskoj javnosti, ne samo kao uspješna poduzetnica koja stoji iza brenda Zeotex, već i kao osoba iz poznate sportske obitelji. Kći je rukometne legende Hrvoja Horvata i sestra bivšeg izbornika rukometne reprezentacije Hrvoja Horvata mlađeg. Iako je po struci stomatologinja, svoj je put pronašla u poduzetništvu, a mediji je često nazivaju i "najzgodnijom hrvatskom bakom", titulom koju nosi s ponosom, često ističući svoju posvećenost djeci i unucima.

Njezina ljubavna priča s istaknutim poduzetnikom Mladenom Veberom, bivšim predsjednikom košarkaškog kluba Cedevita, traje još od 2018. godine. Par se zaručio 2020. godine, a Vanja često ističe koliko je sretna i zaljubljena.

Inače, s bivšim trenerom i današnjim bjeguncem od hrvatskog pravosuđa Zoranom Mamićem bila je u braku 17 godina, a zajedno imaju dvoje djece, kćer Ninu i sina Brunu.

