Uzela škare u svoje ruke i šokirala fanove: Ovako Ana Nikolić izgleda nakon drastičnog poteza

Pjevačica Ana Nikolić (46) ponovno je u centru pažnje, ovaj put zbog drastične odluke nakon burnog prekida s glazbenikom Goranom Ratkovićem Raletom. Krajem kolovoza pjevačica je prijavila partnera za nasilje, a emotivni lom koji je uslijedio, kako sama kaže, ostavio je dubok trag.

Foto: Instagram

No, mjesec dana kasnije Ana je odlučila povući potez koji će označiti novi početak. U želji da napravi rez sa starim, doslovno je uzela škare u ruke i sama se ošišala. Iako rezultat kućnog šišanja nije bio onakav kakvim se nadala, Ana nije odustala od svoje zamisli. Potražila je pomoć dugogodišnjeg prijatelja i frizera, koji joj je, kako kaže, ''spasio kosu, ali i raspoloženje''.

''Tko zna, zna… sama sam se ošišala, a on je samo malo popravio i to vam je to. A sad će cijeli grad tražiti upravo ovu frizuru'', rekla je Ana.

Foto: Instagram

Prema informacijama koje kolaju estradnim krugovima, Ana je u više navrata bliskim suradnicima i prijateljima priznala kako joj je teško pao prekid te da se ne može naviknuti na odsutnost bivšeg partnera. Iako je donijela odluku da prekine vezu, emotivna veza između nje i Ratkovića, čini se, i dalje postoji.

Turbulentna veza i prekid

Podsjećamo, Ana je prije mjesec dana prijavila bivšeg partnera za nasilje, nakon čega mu je izrečena zabrana prilaska u trajanju od 30 dana. Ratković je u intervjuu za portal Full Screen Media opisao turbulentne trenutke iz njihove veze, tvrdeći da je i sam bio žrtva.

''Koliko je puta potegnula nož na mene, škarice… Spavam s upaljenim diktafonom kad krene njeno ludilo. Jednom sam zaspao u studiju, a ona došla sa škaricama – ja je refleksno odgurnem nogom, padne i udari glavom o sliku. Jednom sam čak zvao njezinu majku, a ona mi je rekla: "Rale, malo si je tukao." Nisam je tukao, samo sam je uhvatio za vrat, a ona me ugrizla. Trpim dokle ide'', rekao je tada Ratković.

