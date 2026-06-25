Unuka Donalda Trumpa objavila 'ekskluzivnu' turu Bijelom kućom, uslijedile su žestoke reakcije

Videozapis Kai Trump (19), unuke američkog predsjednika Donalda Trumpa (80), kako ležerno razgledava Bijelu kuću postao je viralan na društvenoj mreži X, no ne zbog samog sadržaja, već zbog potpuno netočne tvrdnje u opisu objave koja je izazvala lavinu ispravaka i kritika korisnika.

Kai Trump gave an EXCLUSIVE tour of the White House, where she’s lived for over 10 years, showing the Oval Office covered in gold and the infamous Diet Coke button in President Trump’s office 😮👀🔥 pic.twitter.com/45XkNCIy7g — Killa 🌺 (@KillaKreww) June 24, 2026

Objava profila @KillaKreww predstavila je četverominutni video kao "ekskluzivnu turu Bijelom kućom" u kojoj Kai Trump, navodno, "živi više od 10 godina". U snimci, snimljenoj u stilu vloga, Kai opušteno šeće hodnicima, pokazuje Ovalni ured prekriven zlatnim detaljima i sjeda u predsjedničku fotelju.

Snimka je izvorno objavljena na njezinom službenom YouTube kanalu i traje gotovo 20 minuta.

Ipak, tvrdnja da ona tamo živi deset godina odmah je potaknula korisnike na reakciju. Ubrzo je dodana i tzv. 'napomena zajednice' (Community Note) koja ispravlja netočan navod. U napomeni se ističe da Kai Trump, kći Donalda Trumpa Jr., nikada nije živjela u Bijeloj kući te da joj je prebivalište na Floridi. Također se navodi da zbroj Trumpovih predsjedničkih mandata (2017. - 2021. i ponovno od 2025.) ni približno ne doseže deset godina.

Foto: Julia Demaree Nikhinson/AFP/Profimedia

Među više od 700 odgovora, mnogi su korisnici ismijali tvrdnju. "Znači, lijepo od Obame i Bidena što su joj također dopustili da živi tamo", jedan je od sarkastičnih komentara. Drugi su izrazili negodovanje zbog, kako su naveli, osjećaja povlaštenosti. Komentari poput "ovi se ponašaju kao da je to njihovo osobno vlasništvo" i "To nije tvoja kuća. Naša je" prikupili su stotine lajkova. Reakcije su se kretale od humora i memova do ozbiljnih kritika o percepciji Trumpove obitelji koja Bijelu kuću tretira kao privatni prostor.

Foto: Sipa USA/Sipa USA/Profimedia

Kontekst i viralnost objave

Objava je prikupila više od 2,6 milijuna pregleda, vjerojatno zbog kombinacije kontroverzne tvrdnje i ekskluzivnog vizualnog sadržaja. Profil koji je objavio video nije povezan s obitelji Trump, već je riječ o prenositelju sadržaja koji objavljuje viralne isječke.