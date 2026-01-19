Umro je Miroslav Mika Aleksić, redatelj koji je bio optužen za seksualno zlostavljanje učenica

Nakon duge i teške bolesti preminuo je srpski redatelj, scenarist i osnivač kontroverzne škole glume “Stvar srca” Miroslav Mika Aleksić. Imao je 73 godine, a vijest o njegovoj smrti prenijeli su srpski mediji.

Aleksić je desetljećima bio istaknuto ime jugoslavenske i srpske kulturne scene. Od 1980. godine djelovao je kao umjetnički voditelj Dramskog studija Televizije Beograd, kasnije Radio-televizije Srbije, gdje je ostavio snažan trag kroz brojne televizijske i radijske projekte.

Režirao je više od 600 emisija za Radio Beograd, 11 radijskih drama te pet dokumentarnih filmova. U njegovu se opusu nalaze i igrani film “Stvar srca” iz 2005. godine, popularna serija “Soba 405” te nekoliko televizijskih filmova i kazališnih predstava. Za svoj je rad bio višestruko nagrađivan, među ostalim i na Festivalu jugoslavenskog dokumentarnog filma 1977. te na Međunarodnom filmskom festivalu u Budimpešti 1986. godine.

Optužbe koje su potresle javnost

Međutim, njegovo ime posljednjih je godina snažno povezano s optužbama koje su potresle regionalnu javnost. Prije pet godina nekoliko bivših učenica njegove škole glume javno ga je optužilo za dugogodišnje seksualno zlostavljanje. Slučaj je otvorila poznata srpska glumica Milena Radulović, koja je istupila s tvrdnjama da ju je Aleksić silovao dok je kao maloljetnica pohađala njegovu školu. Nakon njezina svjedočenja javile su se i druge djevojke s gotovo identičnim iskustvima.

Aleksić je tada uhićen, a Više javno tužiteljstvo u Beogradu podiglo je protiv njega optužnicu zbog kaznenih djela silovanja i nedopuštenih spolnih radnji nad sedam polaznica škole glume. Sudski proces, koji se vodio pred Višim sudom u Beogradu, obilježile su brojne odgode, ponajviše zbog njegova narušenog zdravstvenog stanja. Posljednji put na sudu se pojavio u prosincu 2024. godine.

Njegovom smrću sudski postupak ostaje nedovršen, a optužbe nikada neće dobiti pravosudni epilog, no slučaj je već ostavio dubok trag u javnosti i potaknuo širu raspravu o zlostavljanju u umjetničkim i obrazovnim institucijama.

