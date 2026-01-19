Umro je Valentino Garavani, 'posljednji car talijanske mode'

Svijet mode oprostio se od jednog od svojih najvećih velikana. Talijanski dizajner Valentino Garavani, poznat jednostavno kao Valentino, preminuo je u ponedjeljak u dobi od 93 godine. Kako je objavila Zaklada Valentino Garavani i Giancarlo Giammetti, dizajner je preminuo mirno u svom domu u Rimu, okružen ljubavlju svoje obitelji. Njegov odlazak označava kraj jedne ere, ostavljajući iza sebe nasljeđe neusporedive elegancije i strasti prema ljepoti koje je desetljećima oblikovalo visoku modu.

Od skromnih početaka do modnog Olimpa

Rođen kao Valentino Clemente Ludovico Garavani 11. svibnja 1932. godine u Vogheri, malom gradu u sjevernoj Italiji, Valentino je rano pokazao interes za modu i umjetnost. Svoju strast odlučio je slijediti u Parizu, tadašnjem epicentru modnog svijeta, gdje je studirao na prestižnim institucijama École des Beaux-Arts i Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. Svoje vještine brusio je kao šegrt kod legendarnih dizajnera Jacquesa Fatha i Balenciage, a potom je radio za Jean Dessès i Guy Larochea.

Iskustvo stečeno u Parizu donio je natrag u Italiju, gdje je 1959. godine otvorio vlastitu modnu kuću u srcu Rima, u slavnoj ulici Via Condotti. Ključni trenutak u njegovu životu i karijeri dogodio se godinu dana kasnije, kada je upoznao Giancarla Giammettija, tada studenta arhitekture. Giammetti je ubrzo postao njegov dugogodišnji poslovni partner, ali i životni suputnik s kojim je bio u romantičnoj vezi dvanaest godina. Njihovo partnerstvo pokazalo se kao savršena simbioza kreativnosti i poslovne vizije, lansiravši brend Valentino u sam vrh svjetske mode.

"Valentino crvena"

Iako su njegove kreacije uvijek odisale sofisticiranošću, jedan je element postao njegov zaštitni znak: jarka, živopisna nijansa crvene boje koja je u modnoj industriji postala poznata kao "Valentino crvena". Ta boja simbolizirala je strast, glamur i snagu, sve ono što je Valentino želio pružiti ženama koje su nosile njegovu odjeću.

Njegov globalni uspjeh zacementirala je jedna od najvećih ikona stila dvadesetog stoljeća, Jacqueline Kennedy. Nakon atentata na njezinog supruga, američkog predsjednika Johna F. Kennedyja, Jackie je tijekom godine žalosti naručila šest Valentinovih crno-bijelih haljina. Kasnije je odabrala upravo njegovu vjenčanicu za svoje vjenčanje s grčkim brodarom Aristotelom Onassisom, čime je talijanski dizajner postao svjetska senzacija. Uskoro su njegove kreacije postale nezaobilazne na crvenim tepisima, a nosile su ih zvijezde poput Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston i Anne Hathaway. Tajnu svog uspjeha sažeo je u dokumentarnom filmu iz 2008. godine, "Valentino: Posljednji car": "Znam što žene žele. Žele biti lijepe.", piše People.

Oproštaj u velikom stilu

Nakon gotovo pet desetljeća na čelu svoje modne kuće, Valentino je 2007. godine najavio povlačenje iz svijeta mode. Njegova posljednja revija visoke mode, održana u siječnju 2008. godine u pariškom Musée Rodin, bila je emotivan događaj za sve prisutne. Za svoj izniman doprinos modi primio je brojna priznanja, uključujući francuski orden Legije časti i talijanski Orden za zasluge Republike Italije, a nadimci poput "posljednjeg cara" i "šeika šika" svjedoče o statusu koji je uživao.

Posljednji ispraćaj legendarnog dizajnera održat će se u Rimu. Tijelo će biti izloženo u srijedu i četvrtak u prostoru Piazza Mignanelli, dok će se pogreb održati u petak u Bazilici Svete Marije od anđela i mučenika.