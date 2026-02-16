Umro je slavni holivudski glumac Robert Duvall

Robert Duvall, čelični pogled američke kinematografije i glumac čije su uloge u klasicima poput "Kuma", "Apokalipse danas" i "Nježnog milosrđa" definirale generacije, preminuo je u 95. godini. Vijest o smrti potvrdila je njegova supruga Luciana, navevši da je glumac mirno umro u nedjelju na njihovom ranču u Virginiji, okružen ljubavlju i obitelji. Odlaskom Duvalla, Hollywood je izgubio ne samo Oscarom nagrađenu zvijezdu, već i jednog od posljednjih istinskih karakternih glumaca, čovjeka koji je svaku ulogu pretvarao u duboku studiju ljudskog duha.

"Svijetu je bio Oscarom nagrađeni glumac, redatelj, pripovjedač. Meni je bio jednostavno sve", stoji u izjavi njegove supruge. "U svakoj ulozi, Bob je dao sve od sebe za likove koje je tumačio i za istinu ljudskog duha koju su predstavljali. Time nam svima ostavlja nešto trajno i nezaboravno."

Od Boo Radleyja do Toma Hagena

Robert Selden Duvall rođen je 5. siječnja 1931. u San Diegu, kao sin admirala američke mornarice. Iako je otac očekivao da će krenuti vojnim putem, Roberta je privukao majčin neostvareni san o glumi. Nakon dvogodišnje službe u vojsci, iskoristio je beneficije za vojnike kako bi upisao prestižnu glumačku školu Neighborhood Playhouse u New Yorku pod mentorstvom legendarnog Sanforda Meisnera. Tamo je dijelio skromni stan i još veće ambicije s dvojicom tada nepoznatih glumaca koji će mu postati doživotni prijatelji: Dustinom Hoffmanom i Geneom Hackmanom. "Osjećaj je bio da je Bobby novi Brando. Znao sam da je on taj", prisjetio se Hoffman tih dana.

Iako nije izgovorio ni jednu jedinu riječ, svoju je glumačku moć prvi put pokazao cijelom svijetu u filmskom debiju, klasiku "Ubiti pticu rugalicu" (1962.), gdje je odigrao enigmatičnu i tragičnu ulogu Boo Radleyja. Ipak, desetljeće koje ga je lansiralo u orbitu bile su sedamdesete. Redatelj Francis Ford Coppola prepoznao je njegov talent i dao mu ulogu Toma Hagena, staloženog i proračunatog odvjetnika (consiglierea) obitelji Corleone u remek-djelima "Kum" (1972.) i "Kum II" (1974.). Ta mu je uloga donijela prvu od sedam nominacija za Oscara i zauvijek ga upisala u filmsku povijest, piše The Hollywood Reporter.

Foto: Paramount Pictures/Christophel Collection/Profimedia

Lice s tisuću uloga i miris napalma ujutro

Duvallova karijera bila je riznica raznolikih i upečatljivih likova. Bio je glumac koji je odbijao kalupe, donoseći autentičnost svakom kadru. Jedna od njegovih najcitiranijih uloga svakako je ona pukovnika Billa Kilgorea u Coppolinoj "Apokalipsi danas" (1979.), čija je rečenica "Volim miris napalma ujutro" postala dio globalne pop kulture. Scena, snimljena u jednom jedinom pokušaju dok su iznad glava letjeli vojni avioni, savršeno je sažela njegovu sposobnost da se potpuno preda liku bez obzira na okolnosti.

Foto: Aurora Enterprises/Metro-Goldw/Christophel Collection/Profimedia

Iako je glumio u desecima filmova, od blockbustera poput "Mreže" i "Dana groma" do nezavisnih dragulja, zlatni kipić Oscara konačno je osvojio 1983. godine za ulogu Maca Sledgea, posrnulog country pjevača koji traži iskupljenje u filmu "Nježno milosrđe". Za tu je ulogu sam skladao i izvodio pjesme, pokazujući duboku posvećenost zanatu. Ipak, u jednom je intervjuu otkrio da mu je najdraža uloga ona Augustusa "Gusa" McCraea u kultnoj miniseriji "Lonesome Dove" (1989.). "Jednog dana sam ušetao u garderobu i rekao dečkima: 'Radimo Kuma vesterna'", izjavio je, smatrajući tu ulogu svojim osobnim "Hamletom". Njegov talent prepoznat je i u poznim godinama, kada je za ulogu u filmu "Sudac" (2014.), uz Roberta Downeyja Jr.-a, zaradio svoju posljednju nominaciju za Oscara.

Život daleko od Hollywooda

Unatoč statusu ikone, Duvall nikada nije mario za holivudski glamur. Bio je izrazito privatna osoba koja je utočište pronašla na svom prostranom ranču u Virginiji, gdje je živio sa svojom četvrtom suprugom, argentinskom glumicom Lucianom Pedrazom, s kojom je bio u braku od 2005. godine. Iako je bio u braku četiri puta, nije imao djece. Njegov život izvan platna bio je posvećen jednostavnim stvarima: konjima, plesu tanga i dobrom društvu.

Robert Duvall ostaje upamćen kao glumac glumaca, tihi div čija je snaga ležala u suptilnosti i istini. Njegova ostavština nije samo u nagradama i kultnim ulogama, već u sposobnosti da sluša na platnu, da bude potpora drugima i da u svakom liku, ma koliko sporedan bio, pronađe dušu. Obitelj je poručila kako neće biti formalne komemoracije, već potiču sve koji su ga cijenili da ga se sjete na način koji bi on volio: "gledajući sjajan film, pričajući dobru priču za stolom s prijateljima ili uživajući u ljepoti prirode".

NET I VOYO / Prijavite se na Net.hr s istom e-mail adresom kojom ste pretplaćeni na Voyo i čitajte sadržaje bez oglasa!