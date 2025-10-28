Umro je 25-godišnji TikToker Ben Bader, a uzrok smrti ostaje misterij

Iznenadna smrt Bena Badera, popularnog influencera iz Miamija, poznatog po motivirajućim videima o životu i financijskim savjetima, šokirala je online svijet. Ben je preminuo sa samo 25 godina 23. listopada, a vijest je potvrdila njegova djevojka u emotivnoj objavi tijekom vikenda, prenosi Daily Star.

“Posljednjih nekoliko dana bili su najteži u mom životu. Nikada nisam doživjela nešto ovakvo, pogotovo ne gubitak nekoga tko mi je bio toliko važan,” napisala je njegova djevojka Reem. “Iskreno je volio svaku osobu koju je upoznao i uvijek je bio pozitivan, bez obzira na sve.”

Foto: Diana Zapata/bfa.com/shutterstoc/shutterstock Editorial/profimedia

Ništa nije upućivalo na tragediju

Dodala je kako uzrok smrti zasad nije poznat te da ništa nije upućivalo na tragediju. “Sve se dogodilo iznenada. Trebali smo večerati te večeri, a on je djelovao sasvim normalno. Razgovarala sam s njim preko FaceTimea nekoliko sati prije nego što je preminuo – bio je sretan, nasmijan i pun života.”

Tragedija se dogodila samo mjesec dana nakon što je Ben 22. rujna proslavio 25. rođendan. U svojoj posljednjoj objavi na Instagramu, u kojoj je pozirao s Reem i prijateljima, napisao je: “Sve što želim za rođendan je – više od svega.”

Foto: Bfa.com/backgrid/backgrid Usa/profimedia

Reem ga je u svojoj posveti opisala kao “najljubazniju, najbrižniju i najvelikodušniju osobu” koju je ikad upoznala. “Znam da je sebično, ali osjećam kao da sam mu dala sve, a i on je meni dao sve – samo da bi mi bio oduzet. Toliko sam sretna što sam ga imala, ali istovremeno zavidna svima koji ga nisu poznavali jer im je lakše nastaviti dalje,” napisala je.

Uz video u njegovu čast dodala je i poruku: “Počivaj u miru, Ben Bader – bio si najbolji čovjek kojeg sam ikada upoznala.” U opisu videa poručila je: “Zagrlite svoje voljene još jače i nikada ne zaboravite reći ‘volim te’. Život zna biti nemilosrdan. Još uvijek ne mogu vjerovati da ga više nema. Bio je zaista poseban.”

Poruke sućuti preplavile mreže

Ben je na TikToku, Instagramu i YouTubeu okupio više od 200 tisuća pratitelja, s kojima je dijelio inspirativne savjete o uspjehu, motivaciji i pozitivnom razmišljanju. Navodno je istog dana kad je preminuo snimio i video s financijskim savjetima – dokaz njegove predanosti pomaganju drugima.

Nakon vijesti o njegovoj smrti, društvene mreže preplavile su poruke sućuti obožavatelja i kolega influencera koji su ga opisali kao toplu, duhovitu i nesebičnu osobu koja je uvijek željela unijeti svjetlost u tuđe živote.