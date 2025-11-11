Ulaznice za koncert Aleksandre Prijović ponovno su u prodaji

Dobre vijesti za sve obožavatelje Aleksandre Prijović (30) - ulaznice za njezin zagrebački koncert ponovno su u prodaji! Zbog ogromnog interesa publike došlo je do otežane kupnje, no prodaja za dnevni spektakl regionalne zvijezde, koji će se održati 31. prosinca u 14 sati u Paviljonu 5 Zagrebačkog velesajma, sada se nastavlja.

"Hvala vam na strpljenju, razumijevanju i energiji ljubavi koja ruši granice", poručuju iz Upad tima.

Foto: Marko Lukunic/pixsell

POGLEDAJTE VIDEO:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Aleksandrin veliki povratak uslijedio je nakon rekordno rasprodane turneje 'Od istoka do zapada', tijekom koje je 2023. i 2024. godine održala čak 20 koncerta u Hrvatskoj, a ukupno više od 60 diljem regije i svijeta.

"Prije nekoliko godina imala sam prvi dnevni party i tada mi je bilo toliko dobro. To je potpuno drugačiji doživljaj. Bila sam presretna kad smo dogovorili i takav koncert u Zagrebu, to mi je zaista veliko zadovoljstvo. Sigurna sam da će biti sjajno", poručila je Aleksandra putem Extra FM-a.

Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

Novi album u pripremi

Popularna pjevačica otkrila je da vrijedno radi na novoj glazbi.

"Pripremam novi album, radila sam u studiju i dok sam bila trudna. Već dugo ništa novo nije izašlo, a dogodine će biti tri godine od posljednjeg albuma, vrijeme je. Razmišljam i o novoj turneji, ali polako, nigdje ne žurim. Najvažnije mi je završiti album i snimiti spotove", ispričala je.

POGLEDAJTE VIDEO: Anđa Marić u emisiji MagNet ispričala je sve o svojoj borbi s bolešću te kako je uspjela postići neviđen napredak