Udovica Saše Popovića prodaje čak 250 stanova koje je naslijedila: Pomaže joj srpska pjevačica

Nakon smrti glazbenika i poduzetnika Saše Popovića, njegovo poslovno i životno naslijeđe nastavila je čuvati supruga Suzana Jovanović (55). Popularna pjevačica danas je vlasnica impozantnog stambenog kompleksa na Bežanijskoj kosi, u kojem se nalazi 280 stanova, 48 lokala i čak 500 parkirnih mjesta.

Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

Dobar poslovni potez

Kako bi unovčila svoje vlasništvo, Jovanović je angažirala Viki Miljković i njezinu agenciju, koja se specijalizirala za prodaju luksuznih nekretnina. Tvrtka Viki i njezinog supruga Dragana Taškovića Tašketа postala je ekskluzivni zastupnik za prodaju Popovićevih stanova, čime je Suzana osigurala da se investicija njezina pokojnog supruga profesionalno vodi i plasira.

Foto: Milan Maricic/ataimages/pixsell

Njezina agencija već je radila na brojnim prestižnim projektima – od uređenja luksuzne vile Željka Mitrovića na Dedinju do prodaje vila koje na Zlatiboru gradi glazbenik Dejan Petrović.

"Na petoj kući smo stavili krov, sada krećemo dalje. Sve ide po planu i programu. Zadovoljan sam kako teku radovi. Rastemo. Točno je da nam je Viki Miljković zastupnik za prodaju. Svi su nam rekli da ćemo sve prodati ako surađujemo s njom", izjavio je Dejan Petrović.

POGLEDAJTE VIDEO: Vožnja od 10 minuta traje im sat vremena: 'Puna nam je kapa, brza cesta je obećana 1970.'