Objavljena potresna snimka udovice Saše Popovića: Kroz suze progovorila o neprežaljenom Saletu

Produkcijska kuća Grand Production objavila je na svom službenom Instagram profilu najavu koja je duboko dirnula brojne obožavatelje i suradnike. Gotovo godinu dana nakon preranog odlaska njezinog osnivača, legendarnog Saše Popovića, Grand je najavio premijeru dvodijelnog dokumentarnog filma pod nazivom "Sale", posvećenog njegovom životu i karijeri.

U objavi je istaknuto kako se radi o "najosobnijoj priči o čovjeku koji je ostavio neizbrisiv trag", što je odmah izazvalo snažne emocije kod publike. Kratki video koji prati najavu prikazuje iznimno dirljiv isječak u kojem Popovićeva supruga Suzana Jovanović kroz suze govori o njemu kao o osobi punoj života, energije, radosti i ljubavi.

"Da je on, koji je pun energije, pun života, pun radosti i pun ljubavi i da on ima takvu bolest", ispričala je Suzana u suzama.

Ovaj emotivni uvod jasno daje do znanja da će film ponuditi intiman i osoban pogled na život jedne od najutjecajnijih osoba regionalne estrade. Premijera prvog dijela dokumentarca zakazana je za subotu, 28. veljače, u 20 sati na televiziji Prva. Zanimljivo je da se datum premijere poklapa s održavanjem jednogodišnjeg spomena Saši Popoviću, koji je preminuo početkom 2025. godine. Drugi dio filma bit će emitiran dan kasnije, u nedjelju, prvog ožujka, također u 20 sati.

Film uoči godišnjice smrti

Objava je u kratkom roku potaknula lavinu komentara u kojima su obožavatelji izražavali tugu, ali i zahvalnost za sve što je Popović učinio za glazbenu scenu. Mnogi su se prisjetili njegove jedinstvene energije, humora i vizije koja je stvorila neke od najvećih zvijezda u regiji kroz natjecanje Zvezde Granda. Poruke podrške upućene su i njegovoj obitelji, posebice supruzi Suzani. Komentari poput "Teško je suočiti se s gubitkom" i "Nezaboravan" svjedoče o dubokom tragu koji je ostavio ne samo kao medijski mogul, već i kao osoba.

