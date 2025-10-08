'Udarao me, davio i ucjenjivao': Denise Richards opisala godine straha i nasilja

Američka glumica Denise Richards (54) slomila se na sudu dok je iznosila teške optužbe protiv bivšeg supruga, glumca Aarona Phypersa (53). Na ročištu vezanom uz privremenu zabranu prilaska, Richards je svjedočila o godinama zlostavljanja koje je trpjela tijekom njihove veze.

Potresno svjedočenje

Richards je kroz suze opisivala kako se bojala za vlastiti život, tvrdeći da joj je Phypers više puta prijetio smrću.

"Gotovo me ubio toliko prokletih puta", izjavila je glumica, navodeći da joj je bivši suprug prijetio bacanjem kroz prozor i s balkona.

Prema njenim tvrdnjama, nasilje je kulminiralo 4. srpnja, kada je došlo do prekida. Tada ga je, kaže, zatražila da napusti njihov dom, što je izazvalo njegovu burnu reakciju.

"Zgrabio bi me za ruke, vikao i nazivao pogrdnim imenima", rekla je Richards, koja se u tom trenutku oporavljala od faceliftinga.

Foto: Profimedia

Prijetnje, udarci i ucjene

Sljedećeg dana, tvrdi Richards, Phypers i njegov otac upali su u njenu sobu dok je spavala te joj prijetili objavljivanjem njenih intimnih fotografija. Također je navela da ju je Phypers udario po uhu, zbog čega su joj popucali šavovi od nedavne operacije.

"Nešto vrlo opasno će ti se dogoditi. Nestat ćeš", navodno joj je rekao kada je pokušala pozvati policiju.

Glumica je spomenula i druge incidente, uključujući fizičke napade u hotelima u travnju i svibnju te navodno guranje niz stepenice u rujnu.

Foto: Profimedia

Phypers sve negira

U dokumentima predanim sudu u srpnju, Richards je navela da ju je bivši suprug "često nasilno davio, udarao i prijetio joj smrću". Privremena zabrana prilaska odobrena joj je 16. srpnja, ubrzo nakon što je Phypers podnio zahtjev za razvod.

Phypers je u izjavi za People sve optužbe nazvao "potpuno lažnima i duboko bolnima", naglasivši da nikada nije fizički ni emocionalno zlostavljao Richards, niti ikoga drugoga. Za TMZ je kasnije izjavio da ga je glumica prevarila ranije ove godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Teška prometna nesreća na A3