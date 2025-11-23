Udala se kći Marina Miletića, on podijelio fotografije: 'I mama s neba danas slavi s nama'

Starija kći saborskog zastupnika Marina Miletića (46), Marta, izrekla je sudbonosno "da", a ponosni je otac dirljivim riječima i fotografijama s vjenčanja vijest podijelio na društvenim mrežama. Emocije su, kako je priznao, bile posebno snažne.

"Ljudi moji, starija moja kći, Marta moja, udala se! Neka ih Bog dragi čuva! Hvala vam svima koji ste uz nas! I mama s neba se danas s nama raduje!", započeo je Miletić, prisjećajući se svoje pokojne supruge Danijele, s kojom je proveo život od srednjoškolskih dana i s kojom je dobio obje kćeri.

U nastavku objave zahvalio je obitelji, prijateljima i svima koji su ih, kako je rekao, nosili kroz najteže razdoblje njihova života.

'Lomili su nas, ali slomiti se nismo dali'

"Hvala svima koji ste nam bili podrška kada smo prolazili naše najveće kušnje. Lomili su nas, ali slomiti se nismo dali. Hvala mojoj Kristini što me podigla i što je moja stijena", napisao je, ističući i podršku svoje sadašnje partnerice, glumice Kristine Krepele (46), s kojom je u vezi od 2022. godine.

Posebnu je zahvalnost uputio i mlađoj kćeri Luciji, kao i ostatku obitelji te svima koji su pridonijeli svečanosti – od svećenika do glazbenika na obredu.

Kćeri i Kristina u odličnim odnosima

Marta Miletić, koja ima 24 godine i završila je pravni fakultet, uplovila je u brak okružena najbližima, a po svemu sudeći, obiteljska povezanost i podrška na njezin je veliki dan bila snažnija nego ikad. Mlađa sestra Lucija, koja je upisala Učiteljski fakultet, također je bila uz nju, a Miletić je dao do znanja kako su kćeri u dobrim odnosima s njegovom partnericom Kristinom.

Emocije, sjećanja i novi početci obilježili su njihov obiteljski svečani dan — onaj koji je, kako je Miletić napisao, "i mama s neba sigurno proslavila s njima".

