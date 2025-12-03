Ubijena s 33 godine: Ksenija Pajčin danas bi slavila rođendan, a njezin kraj i dalje ledi krv

Prije 15 godina, 16. ožujka 2010., regiju je potresla vijest o brutalnom ubojstvu jedne od najatraktivnijih i najprepoznatljivijih srpskih pjevačica – Ksenije Pajčin. Umjetnica koja je bila sinonim za energiju, ljepotu i scenski šarm tada je imala samo 33 godine, a da je živa, danas bi slavila svoj 48. rođendan. Njezina smrt šokirala je javnost, a okolnosti tragedije i danas bude jezu.

Kseniju je ubio njezin tadašnji partner, crnogorski maneken Filip Kapisoda, koji je u trenutku tragedije imao samo 23 godine. Nakon što je pucnjem u glavu usmrtio pjevačicu, Kapisoda je potom presudio i sebi.

Ubijena u stanu svoje majke – bešćutno ju usmrtio tadašnji dečko

Prema policijskim izvještajima i kasnijim svjedočenjima bliskih prijatelja para, kobne večeri u stanu Ksenijine majke u beogradskoj Nikšićkoj ulici došlo je do žestoke svađe. Pjevačica je navodno pokušala pobjeći iz stana, no Filip ju je sustigao ispred ulaznih vrata i izvršio smrtonosni napad. Njihova beživotna tijela pronašla je majka ubijene pjevačice, prizor koji je ostao zauvijek urezan u sjećanje obitelji, prijatelja i fanova.

Patološka ljubomora i veza pred raspadom

Mediji su tada danima pisali kako je motiv ubojstva bila Filipova patološka ljubomora, ali i Ksenijina navodna odluka da ga ostavi. Par se i ranije često svađao, a situacija se posebno zahuktala nekoliko dana prije tragedije – nakon snimanja emisije “Ništa za sakriti”, u kojoj je pjevačica provela dan s jednim obožavateljem.

Bijesan i izvan kontrole, Kapisoda je, prema riječima prijatelja, provalio u njezin stan te je došlo do fizičkog sukoba koji je završila policija. Njihova veza, koja je trajala oko dvije godine, i ranije je bila turbulentna, a nažalost je završila smrću dvoje mladih ljudi.

Upoznali se na Cetinju, voljeli se burno i kratko

Ksenija i Filip upoznali su se 2007. godine u Cetinju, a vrlo brzo nakon toga započeli su vezu. Pjevačica je tada govorila kako je konačno našla osobu koja joj savršeno odgovara i s kojom dijeli isti ritam života.

Filip je bio deset godina mlađi od nje, ali već tada poznat kao perspektivni maneken i brat crnogorskog rukometaša Petra Kapisode, koji je svojevremeno igrao i za RK Zagreb.

Ksenija Pajčin – od plesačice do ikone estrade

Ksenija je karijeru započela kao plesačica, a već sredinom devedesetih prešla je u glazbene vode, nastupajući s grupom The Duck. Brzo je postala jedan od najprepoznatljivijih likova na sceni – njezini nastupi bili su dinamični, odvažni, senzualni, a pjesme poput “Dačo, volim te” postale su hitovi koji se pamte i danas. Osim besprijekorne figure i atraktivnog izgleda, publika je voljela i njezinu neposrednost, energiju i vedar duh koji je donosila gdje god bi se pojavila.

Sjećanje koje ne blijedi

Iako je prošlo 15 godina, tragična sudbina Ksenije Pajčin i dalje je jedna od najpotresnijih priča regionalne estrade.

Njezini fanovi, prijatelji i kolege i danas se prisjećaju njezine karizme, ljepote i talenta – i pitaju se kakvu bi karijeru imala da je nasilje nije prekinulo u trenutku kad je još bila na početku najboljih godina.

Ksenija Pajčin ostaje zapamćena kao jedna od najvećih estradnih ikona svog vremena, a obljetnica njezine smrti uvijek je podsjetnik na ozbiljnost i razorne posljedice obiteljskog nasilja.

