Ubojstvo koje je šokiralo Hrvatsku: Ispalio dva hica, Ivana je izdahnula majci na rukama

Foto: Str-3158/pixsell

Uspomenu na Ivanu, osim njezinih bližnjih, čuva i zaklada nazvana po njoj koja nastoji pomoći onima kojima je najpotrebnije

6.10.2025.
17:53
Hot.hr
Str-3158/pixsell
Prije točno 17 godina, 6. listopada 2008., Ivana Hodak, mlada odvjetnička pripravnica i kći bivše potpredsjednice Vlade Ljerke Mintas Hodak i odvjetnika Zvonimira Hodaka, brutalno je ubijena ispred svog doma u Zagrebu. Ova tragedija potresla je cijelu Hrvatsku, a njezina obitelj i dalje nosi težak teret gubitka.

Foto: Tomislav Miletic/pixsell

Ivana je ubijena u haustoru zgrade u Hatzovoj ulici u Zagrebu, dok je bila trudna. Napadač, Mladen Šlogar, pucao je u nju s dva hica iz pištolja, a Ivana je izdahnula na rukama svoje majke. Šlogar je kasnije osuđen na 30 godina zatvora, a motiv ubojstva bio je osvetnički čin prema njezinu ocu, odvjetniku Zvonimiru Hodaku, zbog navodnog obećanja koje mu je dao u prošlosti. 

Foto: Zeljko Lukunic/pixsell

Nakon smrti

Otac Zvonimir Hodak, koji je dugo izbjegavao javne nastupe, prvi put je pred kamerama progovorio o svojoj kćeri u dokumentarnom serijalu 'Dosje Jarak'. U intervjuu je istaknuo da ga ta tragedija obilježava do kraja života, te da je ostao bez svoje kćeri i da je njegova supruga ostala bez kćeri jedinice. 

Jelena Perčin, Ivanina bliska prijateljica, prisjetila se razgovora s njom noć prije ubojstva, kada su obje bile trudne. Ona je istaknula da je to dodatno otežalo cijelu tragediju. 

Foto: Str-3158/pixsell

Ubojstvo Ivane Hodak ostavilo je dubok trag u društvu, toliki da je u spomen na Ivanu osnovana Zaklada Ivana Hodak, koja pruža stipendije djeci iz domova, udomiteljskih i siromašnih obitelji, čime se nastoji očuvati njezino ime i pomoći onima kojima je najpotrebnije.

Za više informacija o ovom slučaju, možete pogledati epizodu 'Dosje Jarak' koja detaljno obrađuje ubojstvo Ivane Hodak.

POGLEDAJTE VIDEO: Mozaik 'pljačke stoljeća' i zloglasna 'Zver': Dosje Jarak uskoro donosi priču koja ledi krv

Ivana HodakUbojstvoObljetnica
Ubojstvo koje je šokiralo Hrvatsku: Ispalio dva hica, Ivana je izdahnula majci na rukama