Ubojstvo koje je šokiralo Hrvatsku: Ispalio dva hica, Ivana je izdahnula majci na rukama

Prije točno 17 godina, 6. listopada 2008., Ivana Hodak, mlada odvjetnička pripravnica i kći bivše potpredsjednice Vlade Ljerke Mintas Hodak i odvjetnika Zvonimira Hodaka, brutalno je ubijena ispred svog doma u Zagrebu. Ova tragedija potresla je cijelu Hrvatsku, a njezina obitelj i dalje nosi težak teret gubitka.

Foto: Tomislav Miletic/pixsell

Ivana je ubijena u haustoru zgrade u Hatzovoj ulici u Zagrebu, dok je bila trudna. Napadač, Mladen Šlogar, pucao je u nju s dva hica iz pištolja, a Ivana je izdahnula na rukama svoje majke. Šlogar je kasnije osuđen na 30 godina zatvora, a motiv ubojstva bio je osvetnički čin prema njezinu ocu, odvjetniku Zvonimiru Hodaku, zbog navodnog obećanja koje mu je dao u prošlosti.

Foto: Zeljko Lukunic/pixsell

Nakon smrti

Otac Zvonimir Hodak, koji je dugo izbjegavao javne nastupe, prvi put je pred kamerama progovorio o svojoj kćeri u dokumentarnom serijalu 'Dosje Jarak'. U intervjuu je istaknuo da ga ta tragedija obilježava do kraja života, te da je ostao bez svoje kćeri i da je njegova supruga ostala bez kćeri jedinice.

Jelena Perčin, Ivanina bliska prijateljica, prisjetila se razgovora s njom noć prije ubojstva, kada su obje bile trudne. Ona je istaknula da je to dodatno otežalo cijelu tragediju.

Foto: Str-3158/pixsell

Ubojstvo Ivane Hodak ostavilo je dubok trag u društvu, toliki da je u spomen na Ivanu osnovana Zaklada Ivana Hodak, koja pruža stipendije djeci iz domova, udomiteljskih i siromašnih obitelji, čime se nastoji očuvati njezino ime i pomoći onima kojima je najpotrebnije.

