U jeku maminih zaruka: Kći Harisa Džinovića iznenadila javnost najnovijim potezom

Ubrzo nakon što je otkriveno da se Melina Džinović, bivša supruga Harisa Džinovića ponovo udaje, ovog puta za biznismena iz Monaka, mediji su prenijeli da se u Harisovoj vili na Senjaku odvija drama.

Njegova kćerka Đina Džinović je odlučila napustiti Srbiju i preseliti se kod majke kako bi započela novi život i karijeru. O svemu se oglasio i pjevač rekavši kako "djevojka od 22 godine ima pravo birati mjesto stanovanja" te naglasio kako podržava njezinu odluku.

Foto: Antonio Ahel/pixsell

Međutim, danas je pratitelje Đine Džinović, koja je do sada bila poprilično aktivna na Instagramu i Tik toku, dočekalo iznenađenje.

Đina Džinović obrisala Instagram profil

Naime, 22-godišnjakinja je obrisala svoj Instagram profil na kojem je imala veliki broj pratitelja, a njezin neočekivani potez šokirao je mnogobrojne obožavatelje.

Inače, Đina je poznata kao velika ljubiteljica estetskih operacija pa je tako do sada na sebi radila nekoliko korekcija. Navodno je najnoviji zahvat, ugradnju 300 kubika silikona u grudi, Đina skrivala od oca čak dva mjeseca, dok je Melina sve znala i čak platila operaciju.

