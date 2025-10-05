U 68. godini preminuo je sin Tine Turner

Sin legendarnog glazbenog para Tine Turner i Ika Turnera, Ike Turner Jr., preminuo je u dobi od 67 godina, piše Page Six. Tužnu vijest potvrdila je nećakinja Tine Turner, Jacqueline Bullock.

''S velikom tugom objavljujemo da je preminuo moj rođak, Ike Turner Jr. Za mene je bio više od rođaka, bio je poput brata jer smo odrasli u istoj obitelji'', stoji u njezinoj izjavi.

Bullock je otkrila da je Ike Jr. od malih nogu pokazivao glazbeni talent. Iako je u početku preferirao bubnjeve, njegova majka Tina inzistirala je da nakon svake probe rastavlja bubnjeve, zbog čega se okrenuo klavijaturama. Kasnije je pomagao u vođenju Bolic Sound Studija, koji je osnovao njegov otac Ike Turner.

Na kraju je zahvalila svima na izrazima sućuti te zamolila za privatnost obitelji u ovim trenucima.

Prema pisanju TMZ-a, Ike Jr. preminuo je od zatajenja bubrega, a godinama je imao ozbiljne srčane probleme. Njegovo zdravstveno stanje u posljednje vrijeme se pogoršavalo.

Inače,Tina je posvojila Ikea Jr.u ranoj mladosti. Ike Jr. je kasnije izgradio vlastitu glazbenu karijeru i profesionalno surađivao s oba roditelja. Nakon razlaza Tine i frontmena Kings of Rhythm, radio je kao njezin tonski inženjer.

