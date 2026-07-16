Preminuo jedan od osnivača Partibrejkersa: 'Bio si neponovljiv'

Goran Bulatović Manza, bubnjar i jedan od osnivača grupe "Partibrejkers", preminuo je u 67. godini. Bulatović je imao ključnu ulogu u ranim danima sastava i sudjelovao je u oblikovanju njegovog prepoznatljivog zvuka.

Oproštaj benda

Članovi "Partibrejkersa" oprostili su se od bivšeg kolege na društvenim mrežama. U emotivnoj objavi posvetili su mu poruku u kojoj su naglasili njegovu važnost za osnivanje i razvoj grupe te poručili da će Manza zauvijek ostati zapamćen kao jedinstveni dio povijesti benda.

"Posljednji pozdrav Manzi, osnivaču Partibrejkersa. Bio si neponovljiv. Jedan od dvoje koji je utjecao na moje odrastanje. Hvala ti na svemu! Grupa Partibrejkers", piše na službenom profilu benda.

Jedan od najpopularnijih rock bendova

Bend je osnovan 1982. godine u Beogradu. Grupu su utemeljili Zoran Kostić Cane i Goran Bulatović Manza, zajedno s Nebojšom Antonijevićem Antonom i Ljubišom Kostadinovićem. Bend je s vremenom stekao ogromnu popularnost te su postali jedni od najutjecajnijih sastava na jugoslavenskoj i regionalnoj rock sceni. Prvi su put nastupili 4. listopada 1982. u Dadovu kao predgrupa sastavu The Fifties, nakon čega su redovno održavali i brojne druge nastupe.