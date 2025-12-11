Tyra Banks doživjela noćnu moru: Prijeti joj milijunska tužba

Poznata američka manekenka, televizijska producentica i poslovna žena Tyra Banks (52) i njezin projekt revolucionarnih sladoleda pretvorili su se u noćnu moru. Sudski dokumenti koje je ekskluzivno pribavio Daily Mail otkrivaju da je bivši stanodavac podnio tužbu protiv nje u iznosu od 2,8 milijuna dolara zbog kršenja ugovora.

Christopher Powell tvrdi u tužbi iz listopada 2025. da je Banks potpisala desetogodišnji komercijalni najam kako bi otvorila sladoledarnu i „centar za učenje” u njegovom objektu u Washingtonu, D.C.-ju, ali je potom „naglo” odustala i odbila plaćati najamninu. U tužbi tvrdi kako su Banks i njezin dugogodišnji partner Louis Bélanger-Martin, koji je također obuhvaćen tužbom, „izmislili pritužbe kako bi opravdali kršenje ugovora” te da je Banks „iskoristila svoj status slavne osobe kako bi odvratila Powella od podnošenja tužbe”, piše Daily Mail.

Nezadovoljni stanodavac (35), koji tvrdi da je upoznao bivšu manekenku u ožujku 2024., ispričao je da ga je pridobila dirljivom pričom o tome zašto želi otvoriti sladoledarnu. Prema dokumentima, Banks je imala „uspomene iz djetinjstva” na jedenje sladoleda s majkom, Carolyn London, dok bi razgovarale o svojim ciljevima, snovima i odlučnosti potrebnoj da ih ostvare.

Nasamarili ga?

Investitor i razvojni poduzetnik teško je radio kako bi stekao tu nekretninu na svoj 32. rođendan, 22. veljače 2022. Osim toga, ona za njega ima emotivno značenje. U tužbi je naveo da mu je Banks rekla kako planira prostor „vratiti zajednici”, jer bi služio i kao mjesto za edukaciju mladih u nepovoljnom položaju u području znanosti, prodaje i ugostiteljstva. Projekt je navodno trebao nositi naziv The School of Smize, a Powell je vjerovao u Tyru i njezinu sposobnost da „iskoristi svoje poslovno znanje i slavu” za uspjeh projekta.

Dana 17. travnja 2024. stranke su potpisale ugovor o najmu i počele raditi s arhitektima i dizajnerima, naručivati strojeve i opremu te navodno trošiti tisuće dolara kako bi ispunile Tyrine zahtjeve, međutim, u lipnju iste godine Banks i Martin navodno su „naglo napustili prostor” i „odbili plaćati najamninu”.

Powell je za Daily Mail rekao da su ga Banks i Martin obavijestili da napuštaju prostor, ali je mislio da će ispoštovati ugovor do kraja. Tvrdi da on i njegov tadašnji odvjetnik nisu tražili pojašnjenje te su samo rekli da „ne prihvaćaju raskid ugovora” i da partneri trebaju „razmotriti druge opcije”.

Dokazi otkrili

Powell tvrdi da je ostao zatečen kada je u srpnju na vijestima vidio Tyru Banks kako uživa u sladoledu u pop-up dućanu u obližnjem Woodley Parku u društvu tadašnje potpredsjednice Kamale Harris. Prema sudskim dokumentima, Banks i Martin poslali su pismo tek u rujnu 2024. u kojem objašnjavaju da su „iznenada napustili prostor” jer im je navodno „obećana cijela zgrada”. Powell tvrdi da je ta tvrdnja „apsurdna i lako dokazivo lažna”.

U navodnim porukama između Powella i Martina prije potpisivanja ugovora, priloženim u Daily Mailu, partner Tyre Banks pita: „Je li cijela zgrada dostupna za najam?” Powell odgovara: „Dva stana su trenutačno iznajmljena. Ostalo je dostupno: dva prodajna prostora i dva ureda.” Martin zatim navodno piše: „OK. Zanimaju nas ti prostori”, nakon čega raspravljaju o cijenama.

Pokušaj iznude ili nešto drugo

Banks i Martin odbacuju Powellove optužbe te su u studenom sudu predali zahtjev za odbacivanje tužbe, optužujući stanodavca da ih pokušava „iznuditi”. Tvrdili su da su Powella službeno obavijestili o raskidu ugovora u rujnu 2024. te da on nije odgovorio, zbog čega su zaključili da je razumio što to znači. Naveli su da Powell „nije uspio pružiti 40 posto obećanog prostora”.

Dalje tvrde da im je Powell odgovorio tek u kolovozu 2025., kada je navodno tražio „astronomsku otkupninu od 2.951.331 dolara”. Powell traži ukupno 2.831.331 dolar za troškove. Stanodavac navodi da je trpio „sve veće financijske gubitke” jer je odbijao druge zakupce i „posvetio mjesece planiranju” Tyrina poslovanja. U svom zahtjevu za odbacivanje tužbe Banks i Martin tvrde i da sud u Washingtonu nema nadležnost jer je zvijezda America's Next Top Modela „bez državljanstva”, odnosno živi u Australiji. Postupak je u tijeku, a Powell bi službeni odgovor na zahtjev za odbacivanje trebao predati do 16. prosinca, doznaje Daily Mail.