OBITELJ NEUTJEŠNA /

Tužne vijesti za ljubitelje rocka: Preminula zvijezda popularnog engleskog benda

Tužne vijesti za ljubitelje rocka: Preminula zvijezda popularnog engleskog benda
×
Foto: John D Shearer/shutterstock Editorial/profimedia

Prema riječima njegovih najbližih, John je umro 'neočekivano i iznenada'

10.10.2025.
15:33
Hot.hr
John D Shearer/shutterstock Editorial/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Glazbenik John Lodge, legendarni basist rock grupe The Moody Blues, iznenada je preminuo, potvrdila je njegova ožalošćena obitelj u priopćenju, prenosi The Guardian.

John je mirno preminuo okružen svojim voljenima, a posljednji trenuci ispunjeni su glazbom The Everly Brothers i Buddy Hollyja. “Zauvijek će nam nedostajati njegov osmijeh, dobrota i bezuvjetna podrška,” izjavila je njegova obitelj u službenom priopćenju. 

Tužne vijesti za ljubitelje rocka: Preminula zvijezda popularnog engleskog benda
Foto: John D Shearer/shutterstock Editorial/profimedia

The Moody Blues osnovani su 1964. godine u Birminghamu, a njihov prvi singl “Go Now” popeo se na prvo mjesto glazbenih ljestvica. John Lodge pridružio se grupi dvije godine kasnije i bio dio njihovih brojnih uspjeha tijekom desetljeća, što je kulminiralo uvrštenjem benda u Kuću slavnih rock’n’rolla.

POGLEDAJTE VIDEO: Krečenje, koncerti i K-rock: Dino Jelusić u najluđem periodu karijere

PjevačRokerPreminuo
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
OBITELJ NEUTJEŠNA /
Tužne vijesti za ljubitelje rocka: Preminula zvijezda popularnog engleskog benda