Tužne vijesti za ljubitelje rocka: Preminula zvijezda popularnog engleskog benda

Glazbenik John Lodge, legendarni basist rock grupe The Moody Blues, iznenada je preminuo, potvrdila je njegova ožalošćena obitelj u priopćenju, prenosi The Guardian.

John je mirno preminuo okružen svojim voljenima, a posljednji trenuci ispunjeni su glazbom The Everly Brothers i Buddy Hollyja. “Zauvijek će nam nedostajati njegov osmijeh, dobrota i bezuvjetna podrška,” izjavila je njegova obitelj u službenom priopćenju.

Foto: John D Shearer/shutterstock Editorial/profimedia

The Moody Blues osnovani su 1964. godine u Birminghamu, a njihov prvi singl “Go Now” popeo se na prvo mjesto glazbenih ljestvica. John Lodge pridružio se grupi dvije godine kasnije i bio dio njihovih brojnih uspjeha tijekom desetljeća, što je kulminiralo uvrštenjem benda u Kuću slavnih rock’n’rolla.

