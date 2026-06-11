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MILJENICA PUBLIKE /

Turska glumica publike završila iza rešetaka, osumnjičena za trgovinu narkoticima i prostituciju

Turska glumica publike završila iza rešetaka, osumnjičena za trgovinu narkoticima i prostituciju
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Foto: Netflix/Everett/Profimedia

Glumica Beren Saat uhićena zbog sumnje na ilegalne radnje

11.6.2026.
10:57
Net.hr
Netflix/Everett/Profimedia
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Vijest koja je jutros osvanula u turskim medijima privukla je veliku pažnju javnosti. Naime, turske vlasti pokrenule su opsežnu policijsku akciju usmjerenu na razbijanje navodne mreže povezane s trgovinom narkoticima i prostitucijom.

Turska policija privela je 22 osobe, uključujući nekoliko poznatih osoba iz idustrije zabave. Među uhićenima je i Beren Saat, jedna od najpopularnijih turskih glumica u našoj regiji. Glumila je u popularnim turskim serijama "Zabranjena ljubav" i "Kakva je Fatmagulina krivica?", a osim toga poznata je i zbog uloge u Netflixovoj seriji "The Gift".

Turska glumica publike završila iza rešetaka, osumnjičena za trgovinu narkoticima i prostituciju
Foto: Berk Ozkan/AFP/Profimedia

Među pritvorenima su još, kako doznaju lokalni mediji, pjevač Kenan Dogulu, glazbenik Ozan Dogulu, glumac Enis Arikan, pjevač Berdan Mardini i poznato lice društvenih mreža, Kerimcan Durmaz.

Operaciju su izveli timovi za borbu protiv narkotika Policijske uprave Istanbula u okviru istrage koju je vodilo Glavno javno tužilaštvo. Slučaj spada u jedne od većih borbi protiv narkotika, a privedene su 22 osobe. 

Nakon privođenja osumnjičeni su odvedeni na liječničke preglede, što je standardna procedura tijekom obrade privedenih u Turskoj. Nakon toga su prebačeni u Odjel za borbu protiv narkotika u istanbulskiom okrugu Kucukcekmece, gdje se od njih očekivalo da daju izjave. 

Prema trenutnim informacijama, istraga i dalje traje, a turski mediji javljaju da bi idućih dana moglo biti još uhićenja.

 

 

Beren SaatIstanbulUhićenje
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