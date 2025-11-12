Trener Edo otvorio dušu o posljednjoj sezoni showa: 'Sada kada je sve gotovo, pitam se...'

Nakon završetka još jedne sezone popularnog showa "Život na vagi", omiljeni trener Edin Mehmedović podijelio je s pratiteljima svoje promišljanje o proteklom razdoblju emisije.

U opisu objave otkrio je da je dugo dvojio treba li uopće napisati osvrt na sezonu: „Sad kad je sve gotovo, pitam se – zašto i za koga? Tko će iz ovog teksta iščitati nešto što će mu koristiti?“ Na kraju je, kako kaže, pustio da riječi teku same od sebe, stvarajući tekst koji mu je "sve lijepo posložio" i pritom uputio pratitelje na svoju novu kolumnu.

Mehmedović, koji je postao jedno od zaštitnih lica showa, poznat je po svom empatičnom pristupu i snažnoj vezi s kandidatima. Kao uspješan kineziolog i vlasnik novootvorenog fitness centra, posvećen je svom pozivu, no obožavatelji ga najviše cijene zbog ljudskosti koju pokazuje na ekranu.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Oduševio pratitelje

Ispod objave nizali su se brojni dirljivi komentari. Posebno se istaknula poruka bivšeg kandidata koji mu se zahvalio na svakoj riječi podrške i „suzi koju je pretvorio u snagu“. Mnogi gledatelji istaknuli su da je upravo Edin razlog zbog kojeg prate emisiju „Koliko samo emocije, empatije, poštovanja i ljudskosti posjedujete“, napisala je jedna pratiteljica.

