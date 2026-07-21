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NEOBIČNA PROŠLOST /

Tražila ljubav u reality showu, a danas je supruga premijera: Tko je Marie-France van Heel?

Tražila ljubav u reality showu, a danas je supruga premijera: Tko je Marie-France van Heel?
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Foto: Martyn Wheatley/i-Images/Eyevine/Profimedia

Iza novog britanskog premijera stoji žena koja je gradila karijeru daleko od političkih reflektora

21.7.2026.
20:25
Hot.hr
Martyn Wheatley/i-Images/Eyevine/Profimedia
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Dolaskom Andyja Burnhama (56) na čelo britanske vlade, u fokus javnosti došla je i njegova supruga Marie-France van Heel (56), poznatija kao Frankie. Par se upoznao još 1989. godine tijekom studija na Cambridgeu, a spojila ih je zajednička ljubav prema glazbi.

Zanimljiva epizoda iz njihove prošlosti dogodila se 1992. godine, kada se Frankie pojavila u popularnom showu za upoznavanje "Blind Date". Iako je u emisiji izabrala drugog kandidata s kojim je otputovala na Gibraltar, iz te se avanture nije izrodila romantika. Burnham je kasnije priznao da je taj nastup gledao od kuće s velikom dozom nelagode, no to nije utjecalo na njihovu vezu. Vjenčali su se 2000. godine i danas imaju troje djece.

 

Tražila ljubav u reality showu, a danas je supruga premijera: Tko je Marie-France van Heel?
Foto: i-Images/Pool/Eyevine/Profimedia

Samostalna karijera van politike

Za razliku od mnogih partnera visokih političara, van Heel se godinama držala podalje od medija i političkih pozornica. Umjesto toga, izgradila je uspješnu i samostalnu karijeru u marketingu i strateškom savjetovanju.

Radila je za velika imena poput BSkyB-a, vodila vlastitu tvrtku te obnašala visoke funkcije u poznatim agencijama koje su surađivale s brendovima kao što su HSBC i BBC. Danas radi kao direktorica marketinga u tvrtki Iduna Infrastructure, fokusiranoj na infrastrukturu za električna vozila.

 

Andy BurnhamBritanski PremijerPremijerova Supruga
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