Transrodni glumac s djevojkom pozirao na crvenom tepihu: Rijetko se pojavljuju skupa u javnosti

Transrodni glumac Elliot Page (39) na njujorškoj premijera filma "Odiseja" imao je posebno društvo. Glumcu se u kinu AMC Lincoln Square pridružila djevojka Julia Shiplett (39), američka komičarka, spisateljica i glumica, što je bilo jedno od rijetkih zajedničkih pojavljivanja na crvenom tepihu.

Par je zajedno pozirao fotografima, a za premijeru su oboje odabrali elegantna izdanja. Elliot je nosio crno odijelo u kombinaciji s prugastom košuljom, dok je Julia odabrala dugu smeđu haljinu pripijene siluete.

Foto: Image Press Agency/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Julia je Eliotta pratila i na ranijim događajima u sklopu promocije filma u kojoj je Page utjelovio ulogu Sinona. Bila je s njim i na premijeri u Londonu, ali tada nisu zajedno pozirali na crvenom tepihu. Nakon premijere, objavila je nekoliko fotografija večeri na Instagramu te pohvalila film.

"Gledala sam ovaj šarmantni mali nezavisni film naziva Odiseja (možda temeljen na knjizi?? nisam sigurna), stvarno mi se svidio, trebali biste ga pokušati pronaći ako možete", napisala je u objavi.

Vezu potvrdili prošle godine

Par je vezu javnosti povrdio prošlog lipnja, no od tada su se zajedno pojavljivali samo nekoliko puta. Page je prvu zajedničku fotografiju objavio tijekom Mjeseca ponosa na Instagramu, dok vezu najčešće drže u privatnosti. Julia je glumčeva prva javno poznata partnerica otkako je 2020. godine objavio da je transrodna i nebinarna osoba.