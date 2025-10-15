Transrodna Nikolina od dečka skrivala da je promijenila spol: Njegova reakcija ju zapanjila

Transrodna influencerica Nikolina Kovačević nerijetko dijeli detalje iz svog privatnog života. Tako je nedavno otkrila i kako je njezin bivši dečko koji je bio Talijan sasvim slučajno otkrio da je ona rođena kao muškarac.

"Moj dečko je guglajući moje ime naišao na moju staru fotografiju iz vremena kada sam još bila muškarac. Bio je šokiran, mislim da je gotovo pao u nesvijest, i cijeli dan mi se nije javljao. Nije mi odmah rekao da zna – šutio je tri ili četiri mjeseca. Onda me jedne večeri pozvao na večeru, donio mi cvijeće i rekao da mu moram priznati ono što skrivam. Ja sam šutjela i nisam željela ništa reći. A onda mi je rekao: ‘Ti se nisi rodila ovakva", ispričala je Nikolina, prenosi Blic.

Nekada bila muškarac

Podsjetimo, Nikolina je rođena u tijelu muškarca i zvala se Njegoš. Još kao dijete osjećala je da je žena, zbog čega je skupila hrabrost i krenula u proces tranzicije. Najprije je prošla kroz hormonsku terapiju, zatim kroz estetske zahvate, a na kraju i kroz operaciju promjene spola, čime je svoju tranziciju i završila.

